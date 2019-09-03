“Я календарь переверну”: Ляшко душевно спел “3 сентября” в караоке
Народный депутат Украины восьмого созыва Олег Ляшко решил напомнить о себе душевным исполнением хита Михаила Шуфутинского “3 сентября”. Видео домашнего пения политик опубликовал на своей странице в Facebook.
Читай также: У Кличко ничего не знают о союзе с Ляшко
Песня, в тексте которой вопрос: “Ну почему расстаться все же нам пришлось?”, в исполнении Олега Ляшко звучит неоднозначно. Его Радикальная партия на досрочных парламентских выборах проиграла и не вошла в состав Верховной Рады девятого созыва.
Я календарь переверну - и снова 3 сентября! - подписал видео Ляшко.
В конце видео Олег Ляшко пожелал всем, чтобы у каждого в жизни было и второе и третье, и 22 и 21 сентября.
Совсем Олежка приболел?
Пьяный!!!
Запой на 5 лет))
Какой ужас, а что еще остается делать
Олег лучший)))
Не отступать и не сдаваться! С голосом плохо, но, главное желание и воплощение этого желания, и пофиг на то что подумают и как оценят остальные. И это правильно,
- комментируют видео подписчики Ляшко.
Читай также: У Ляшко и Гриценко конфискуют взносов на полмиллиона гривен
Между тем, самые бдительные поклонники скандального политика заметили, что видео не новое. Ляшко его публиковал в прошлом году. Видимо, решил снова напомнить о себе, не особо напрягаясь по этому поводу.
Напомним, Ляшко объявил о союзе с Кличко против “зеленой чумы”. Скандальный Ляшко записал новое видео.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram