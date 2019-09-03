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“Я календарь переверну”: Ляшко душевно спел “3 сентября” в караоке

Комментариев: 3
Экс-нардеп опубликовал видео своего талантливого выступления.
Милый Олег Валерьевич
Милый Олег Валерьевич
facebook.com/O.Liashko

Народный депутат Украины восьмого созыва Олег Ляшко решил напомнить о себе душевным исполнением хита Михаила Шуфутинского “3 сентября”. Видео домашнего пения политик опубликовал на своей странице в Facebook.

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Песня, в тексте которой вопрос: “Ну почему расстаться все же нам пришлось?”, в исполнении Олега Ляшко звучит неоднозначно. Его Радикальная партия на досрочных парламентских выборах проиграла и не вошла в состав Верховной Рады девятого созыва.

Я календарь переверну - и снова 3 сентября! - подписал видео Ляшко.

В конце видео Олег Ляшко пожелал всем, чтобы у каждого в жизни было и второе и третье, и 22 и 21 сентября.

Совсем Олежка приболел?
Пьяный!!!
Запой на 5 лет))
Какой ужас, а что еще остается делать
Олег лучший)))
Не отступать и не сдаваться! С голосом плохо, но, главное желание и воплощение этого желания, и пофиг на то что подумают и как оценят остальные. И это правильно,
- комментируют видео подписчики Ляшко.

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Между тем, самые бдительные поклонники скандального политика заметили, что видео не новое. Ляшко его публиковал в прошлом году. Видимо, решил снова напомнить о себе, не особо напрягаясь по этому поводу.

Напомним, Ляшко объявил о союзе с Кличко против “зеленой чумы”. Скандальный Ляшко записал новое видео.

 

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Теги: Ляшко, видео, 3 сентября, пение, караоке
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Комментариев (3)
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Людмил_А    03.09.2019, 14:35
Оценка:  0
Людмил_А
Почему эта мразота поет песни на языке агрессора?
farfalle    03.09.2019, 14:43
Оценка:  +1
farfalle
Так "новое время - новые песни". Теперь надо на русский переучиваться снова
B5    03.09.2019, 14:06
Оценка:  +1
B5
П.....ц, тут не медведь, тут роняли в детстве раз над...цать)))))
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