“Я календарь переверну”: Ляшко душевно спел “3 сентября” в караоке

Экс-нардеп опубликовал видео своего талантливого выступления.

Народный депутат Украины восьмого созыва Олег Ляшко решил напомнить о себе душевным исполнением хита Михаила Шуфутинского “3 сентября”. Видео домашнего пения политик опубликовал на своей странице в Facebook.

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Песня, в тексте которой вопрос: “Ну почему расстаться все же нам пришлось?”, в исполнении Олега Ляшко звучит неоднозначно. Его Радикальная партия на досрочных парламентских выборах проиграла и не вошла в состав Верховной Рады девятого созыва.

Я календарь переверну - и снова 3 сентября! - подписал видео Ляшко.

В конце видео Олег Ляшко пожелал всем, чтобы у каждого в жизни было и второе и третье, и 22 и 21 сентября.

Совсем Олежка приболел?

Пьяный!!!

Запой на 5 лет))

Какой ужас, а что еще остается делать

Олег лучший)))

Не отступать и не сдаваться! С голосом плохо, но, главное желание и воплощение этого желания, и пофиг на то что подумают и как оценят остальные. И это правильно,

- комментируют видео подписчики Ляшко.

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Между тем, самые бдительные поклонники скандального политика заметили, что видео не новое. Ляшко его публиковал в прошлом году. Видимо, решил снова напомнить о себе, не особо напрягаясь по этому поводу.

Напомним, Ляшко объявил о союзе с Кличко против “зеленой чумы”. Скандальный Ляшко записал новое видео.

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