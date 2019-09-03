"Будет много дел": Арахамия об отмене депутатской неприкосновенности

Закон об отмене депутатской неприкосновенности вступит в силу 1 января 2020 года.

Сегодня Верховная Рада приняла закон №7203 об отмене депутатской неприкосновенности. Глава пропрезидентской фракции Слуга народа прокомментировал последствия данного решения для недобросовестных нардепов.

Об этом сообщает УНИАН.

На вопрос журналиста, узнает ли общество новые имена коррупционеров, Арахамия ответил так.

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"Я думаю, что появятся. Потому что сейчас есть перезагрузка всей правоохранительной системы. Все люди уже ждут... Многие люди знают, что происходит, но почему-то правоохранительные органы на это не обращали внимания. Я думаю, что мы будем ждать через 6 месяцев очень много таких громких резонансных дел", - сказал Арахамия.

Отметим, президент Владимир Зеленский заверил, что политическая неприкосновенность (индомнитет) у депутатов останется. Криминальная неприкосновенность будет отменена с 1 января 2020 года.

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