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"Будет много дел": Арахамия об отмене депутатской неприкосновенности

Комментариев: 4
Закон об отмене депутатской неприкосновенности вступит в силу 1 января 2020 года.
Глава фракции Слуга народа
Глава фракции Слуга народа
facebook.com/david.braun

Сегодня Верховная Рада приняла закон №7203 об отмене депутатской неприкосновенности. Глава пропрезидентской фракции Слуга народа прокомментировал последствия данного решения для недобросовестных нардепов.

Об этом сообщает УНИАН.

На вопрос журналиста, узнает ли общество новые имена коррупционеров, Арахамия ответил так.

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"Я думаю, что появятся. Потому что сейчас есть перезагрузка всей правоохранительной системы. Все люди уже ждут... Многие люди знают, что происходит, но почему-то правоохранительные органы на это не обращали внимания. Я думаю, что мы будем ждать через 6 месяцев очень много таких громких резонансных дел", - сказал Арахамия.

Отметим, президент Владимир Зеленский заверил, что политическая неприкосновенность (индомнитет) у депутатов останется. Криминальная неприкосновенность будет отменена с 1 января 2020 года.

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Теги: Арахамия, закон об отмене депутатской неприкосновенности
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Комментариев (4)
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Брюква_и_Клюква    03.09.2019, 17:27
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Я поверю в благие намерения этих людей только тогда, когда посадят хоть одного зеленого депутата-коррупционера.
Woodbrother    03.09.2019, 17:34
Оценка:  -1
Woodbrother
Садить эти чмыри будут только команду Порошенко. остальным сейчас зеленый свет для воровства.
Woodbrother    03.09.2019, 17:17
Оценка:  -1
Woodbrother
Так называемая "перезагрузка правоохранительной системы" вылилас в банальную травлю проглого руководства страны. Тех людей, которые вытянули страну из задницы "покращенного життя уже сегодня" и спасли Украину от широкомасштабной войны с русскими фашистами.
Woodbrother    03.09.2019, 17:18
Оценка:  -1
Woodbrother
Теперь ЗЕ гавнюки мстят бывшей команде, за отсутствие бурятов в каждой хате .
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