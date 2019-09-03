Суд по делу главы "ЦИК ДНР" отложили до ноября

Причиной переноса заседания в суде называют ознакомление с материалами дела.

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Шевченковский райсуд Киева перенес заседание по делу руководителя так называемой “ЦИК ДНР“ Романа Лягина, который подозревается в том, что в мае 2014 года организовывал и проводил так называемый референдум “ДНР“. Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает УНН .

“Заседание перенесли на 1 ноября на 15:00 из-за ознакомления с материалами дела“, - сказали в пресс-службе.

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Напомним, решением Шевченковского суда бывшего руководителя так называемой “ЦИК ДНР“ взяли под стражу без права внесения залога.

Ранее ГПУ и СБУ задержали руководителя “Центральной избирательной комиссии ДНР“. Лягину инкриминируется государственная измена.

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