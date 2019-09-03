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Суд по делу главы "ЦИК ДНР" отложили до ноября

Комментариев: 0
Причиной переноса заседания в суде называют ознакомление с материалами дела.
Лягину вменяют госизмену из-за "референдума" в так называемой "ДНР"
Лягину вменяют госизмену из-за "референдума" в так называемой "ДНР"
facebook.com/kursk.dn

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Шевченковский райсуд Киева перенес заседание по делу руководителя так называемой “ЦИК ДНР“ Романа Лягина, который подозревается в том, что в мае 2014 года организовывал и проводил так называемый референдум “ДНР“. Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает УНН .

“Заседание перенесли на 1 ноября на 15:00 из-за ознакомления с материалами дела“, - сказали в пресс-службе.

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Напомним, решением Шевченковского суда бывшего руководителя так называемой “ЦИК ДНР“ взяли под стражу без права внесения залога.

Ранее ГПУ и СБУ задержали руководителя “Центральной избирательной комиссии ДНР“. Лягину инкриминируется государственная измена.

 

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Теги: ЦИК, ДНР, ОРДЛО, референдум, Лягин, боевик
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Комментариев (2)
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WTF2wtf    03.09.2019, 17:52
Оценка:  +1
WTF2wtf
Причем этот поц похоже сам приехал сдаваться из Крыма, где прятался несколько лет ... понимает, что это лучше, чем всю жизнь прятаться.
WTF2wtf    03.09.2019, 17:54
Оценка:  +1
WTF2wtf
Часть их его "коллег" по предательству в 2014-м сами россияне уже похоронили ... похоже слишком много знали о деталях российской оккупации
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