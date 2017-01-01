Зеленский вернул Раде закон о "Пласте"

Законопроект предлагает установить, что “Пласт“ – единственная в Украине Национальная скаутская организация.

Зеленскому не понравился закон о "Пласте" president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский вернул Верховной Раде законопроект № 10184 о государственном признании и поддержке “Пласта“ - Национальной скаутской организации Украины, передает "112".

Законопроект предлагает установить, что “Пласт“ – единственная в Украине Национальная скаутская организация, которая действует на всей территории Украины, создает обособленные подразделения и пластовые воспитательные части.

Согласно документу, на деятельность “Пласта“ выделяются средства из государственного бюджета и местных бюджетов.

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Отмечается, что взнос за членство “Пласта“ в международных скаутских, молодежных и общественных организациях, объединениях и союзах общественных организаций будут оплачивать из госбюджета.

При утверждении местных бюджетов предусматриваются расходы на реализацию программ содействия развитию “Пласта“.

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Ранее законопроект получил негативную оценку Главного научно-экспертного управления. В заключении отмечено, что принятие этого документа может создать условия, которые будут препятствовать другим молодежным и детским общественным организациям.

Напомним, ранее спикер Дмитрий Разумкой объяснил, зачем Раде всего 300 депутатов.

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