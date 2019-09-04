Рябошапка вывел за штат всех работников ГПУ

Все работник ГПУ в Киеве неожиданно оказались вне штата.

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Генеральный прокурор Руслан Рябошапка вывел всех сотрудников центрального аппарата Генпрокуратуры за штат в то время, как уволил прокуроров Житомирской, Винницкой, Одесской и Черкасской областей. Об этом Українським Новинам сообщил источник в ведомстве.

"Все выведены за штат", - сказал он. По его словам, также Рябошапка заморозил деятельность органов прокурорского самоуправления до 2021 года.

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Ранее Рябошапка уволил замгенпрокурора - военногопрокурора Анатолия Матиоса. Кроме того, указанным приказом Матиос исключен из списков личного состава генеральной прокуратуры. Рябошапка намерен уволить всех действующих заместителей генпрокурора.

Сегодня Рябошапка также уволил прокуроров четырех областей - Житомирской, Винницкой, Одесской и Черкасской.

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