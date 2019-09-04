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У Зе заверили, что право назначать глав ГБР и НАБУ не несет рисков

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ГБР и НАБУ без полномочий президента определять их руководство нелегитимны, уверен представитель Зеленского.
У Зеленского заверили, что его новые полномочия не будут нести коррупционных рисков
У Зеленского заверили, что его новые полномочия не будут нести коррупционных рисков
president.gov.ua

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Закрепление в Конституции права образовывать независимые регуляторные органы, назначать и увольнять глав НАБУ и ГБР президентом необходимо для легитимизации существования этих органов. Об этом заявил представитель президента в КСУ Федор Вениславский, передает УНН.

“Руководителей антикоррупционных органов де-факто назначает президент Украины в соответствии со своими полномочиями, определенных законом", - считает он.

"Почему Верховная Рада предыдущего созыва приняла законы, предусматривающие полномочия президента вопреки требованиям Конституции, — это вопрос к нашим предшественникам", - отметил Вениславский.

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По его словам, борьба с коррупцией является одним из приоритетов “Слуги народа” и лично президента Владимира Зеленского. Поэтому сейчас очень важно обеспечить законность существования НАБУ и ГБР, чтобы лишить возможности заблокировать их работу.

При этом он добавил, что подобная ситуация сложилась и в отношении независимых регулирующих органов. 

Также он подчеркнул, что никаких коррупционных рисков в связи нет, поскольку, в частности, в отношении регуляторных органов президент не будет иметь права формировать их состав, а лишь утверждать главу после проведения соответствующего конкурса.

Ранее законопроект о праве президента назначат глаб НАБУ и ГБР передали на рассмотрение в КСУ.

 

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Теги: Зеленский, НАБУ, ГБР, КСУ, Конституция, полномочия
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Комментариев (2)
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Huper!    04.09.2019, 13:30
Оценка:  0
Huper!
Давайте тра**ем все институты в стране и оставим все одни руки. Вообщем зебляди спасибо вам. Жаловались на порошенко, теперь получайте того, кто контролировать каждый орган будет.

Запомните, в следующий раз вас делать не будут, а просто расстреливать за такой выбор. Ведь вас легко теперь найти
Huper!    04.09.2019, 13:32
Оценка:  0
Huper!
Когда ейфория пройдет и вы поймете, что это быдло делает все тоже самое что и янукович, теперь страна разделена не будет, вас просто истреблять начнут, кто привел эту мразь во власть, ведь это благодаря вам и вашему интеллекту.
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