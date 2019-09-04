"Я кайфовал": В Запорожье мужчина снимал порно с 3-летней крестницей

Видео продавал в сети педофилам.

В Запорожье арестован мужчина, который на протяжении длительного времени снимал порнографиеские видео с участием 3-летней девочки, которая является его крестницей. Об этом сообщает ЧП.INFO.

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Подозреваемый развращал маленькую девочку, все снимал на видео и распространял среди педофилов в социальных сетях за деньги. Изверг признался, что получал кайф от того, что смотрел и снимал.

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Педофил уже признал свою вину. Продолжается судебный процесс. В то время девочке нужна длительная психологическая реабилитация. Сейчас она находится под наблюдением медиков.

Напомним, Зеленский ветировал закон о кастрации педофилов. Закон возвращен на рассмотрение Радой с предложениями президента.

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