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"Я кайфовал": В Запорожье мужчина снимал порно с 3-летней крестницей

Комментариев: 5
Видео продавал в сети педофилам.
Педофил, который снимал порно с ребенком
Педофил, который снимал порно с ребенком
скриншот

В Запорожье арестован мужчина, который на протяжении длительного времени снимал порнографиеские видео с участием 3-летней девочки, которая является его крестницей. Об этом сообщает ЧП.INFO.

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Подозреваемый развращал маленькую девочку, все снимал на видео и распространял среди педофилов в социальных сетях за деньги. Изверг признался, что получал кайф от того, что смотрел и снимал.

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Педофил уже признал свою вину. Продолжается судебный процесс. В то время девочке нужна длительная психологическая реабилитация. Сейчас она находится под наблюдением медиков.

Напомним, Зеленский ветировал закон о кастрации педофилов. Закон возвращен на рассмотрение Радой с предложениями президента. 

 

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Теги: педофил, порно, видео, крестница
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Комментариев (5)
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h_a_a_r_p    04.09.2019, 14:44
Оценка:  -1
h_a_a_r_p
бред какой то , какое порно может быть с 3-рех летней , может просто голую снимал
ВосставшийИзБана    04.09.2019, 14:19
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
"которая является его крестницей"

Значит он крещеный. Ну исповедуется и Бог ему все простит. У них же педофилия в порядке вещей.
Сливной_Бачок    04.09.2019, 14:09
Оценка:  +1
Сливной_Бачок
Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации. Навреное, издаст очередной указ, запрещающий, педофилию и все рассосется. Контрабанду он уже типа подолав.
СтальнаяКрыса    04.09.2019, 14:03
Оценка:  +2
СтальнаяКрыса
А как он будет жить в тюрьме, когда его в жoпy будут тpaxaть? Надо будет это снять на видео, так чтобы его лицо все узнали и выложить на порносайтах.
Адекваты    04.09.2019, 14:02
Оценка:  +2
Адекваты
Сделать полное отрезание и конца и яиц.И в тюрягу к уркам))На пользование))
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