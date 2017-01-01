В украинских танковых войсках впервые появились девушки

Вступительная кампания в военных вузах впервые проходила по новым правилам.

Вснего 16% студентов, поступивших в этом году на военные специальности, - девушки mil.gov.ua

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Количество девушек, поступивших в этом году на военные специальности, выросло по сравнению с прошлым годом. Это произошло потому, что вступительная кампания в военных вузах впервые проходила по новым правилам.

Об этом заявил на брифинге в Министерстве обороны полковник Вадим Артамощенко, передает “Инсайдер“.

“Сейчас почти сняты ограничения на специальности, которые вправе занимать женщины. В этом году впервые в танковых войсках появились девушки. Они поступили в харьковский институт танковых войск“, - рассказал Артамощенко.

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Другие нововведения этого года касались всех студентов. В частности, увеличили максимально допустимый возраст для поступления на военные специальности. Раньше он составлял 23 года, теперь - 30.

Поступать в военные вузы отныне можно как с сертификатом ЗНО, так и со сдачей вступительных экзаменов. Всего в этом году более 3 тысяч студентов выбрали военные специальности, 16% из них - девушки. Конкурс в среднем составил 4 человека на место

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