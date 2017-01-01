Слуги народа внесли в Раду проект закона об оружии

Депутаты президентской фракции хотят навести порядок в сфере оборота оружия и, возможно, даже легализовать незарегистрированные "стволы".

Депутаты Игорь Фрис и Александр Матусевич, представляющие фракцию “Слуга народа“, внесли в Верховную Раду проект “Закона об оружии“. Информация об этом уже содержится на официальном портале парламента, правда, ни текста законопроекта, ни пояснительной записки к нему на сайте нет.

Читай также: В Одессе военнослужащий менял наркотики на оружие

Пока документ находится на стадии предварительного рассмотрения в аппарате Рады, один из его авторов — Игорь Фрис — рассказал суть своей законодательной инициативы “Вестям“.

По его словам, законопроект призван навести порядок в сфере контроля над оборотом оружия. Планируется переработать все правила, начиная с выдачи разрешений на приобретение оружия. Сейчас эта сфера регламентируется почти исключительно внутренними инструкциями МВД. Авторы закона хотят сделать ее более прозрачной и понятной.

Читай также: Во Львове пьяный мужчина с пистолетом угрожал убить 10 человек

Отдельные положения проекта направлены на легализацию того оружия, которое де-факто имеется на руках у населения, но не зарегистрировано согласно правилам. Это касается, в том числе, и “оружия с фронта“.

Наконец, важной частью законопроекта является создание единого общенационального реестра, в котором будет информация как о гражданском оружии, так и об оружии, состоящем на вооружении силовых ведомств и армии.

Напомним, Верховный Суд разрешил Минобороны тайно награждать граждан огнестрельным оружием. МВД в таком праве было отказано.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.