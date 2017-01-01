Слуги народа внесли в Раду проект закона об оружии
Депутаты Игорь Фрис и Александр Матусевич, представляющие фракцию “Слуга народа“, внесли в Верховную Раду проект “Закона об оружии“. Информация об этом уже содержится на официальном портале парламента, правда, ни текста законопроекта, ни пояснительной записки к нему на сайте нет.
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Пока документ находится на стадии предварительного рассмотрения в аппарате Рады, один из его авторов — Игорь Фрис — рассказал суть своей законодательной инициативы “Вестям“.
По его словам, законопроект призван навести порядок в сфере контроля над оборотом оружия. Планируется переработать все правила, начиная с выдачи разрешений на приобретение оружия. Сейчас эта сфера регламентируется почти исключительно внутренними инструкциями МВД. Авторы закона хотят сделать ее более прозрачной и понятной.
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Отдельные положения проекта направлены на легализацию того оружия, которое де-факто имеется на руках у населения, но не зарегистрировано согласно правилам. Это касается, в том числе, и “оружия с фронта“.
Наконец, важной частью законопроекта является создание единого общенационального реестра, в котором будет информация как о гражданском оружии, так и об оружии, состоящем на вооружении силовых ведомств и армии.
Напомним, Верховный Суд разрешил Минобороны тайно награждать граждан огнестрельным оружием. МВД в таком праве было отказано.
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