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Американские сенаторы начали визит в Киев со встречи с Рябошапкой

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Рон Джонсон и Крис Мерфи начали свой визит в украинскую столицу.
Сенаторы США приехали с визитом в Киев
Сенаторы США приехали с визитом в Киев
twitter.com/USEmbassyKyiv

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Американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи встретились с новым генеральным прокурором Украины. Об этом сообщил Twitter посольства США в Украине.

“Мы рады приветствовать сенатора Рона Джонсона из Висконсина и сенатора Криса Мерфи из Коннектикута в Киеве, где они будут иметь встречи с украинскими чиновниками по теме укрепления сотрудничества Украины и США", - говорится в сообщении.

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Там отмечается также, что визит начался встречей с генеральным прокурором Русланом Рябошапкой. Он поделился с сенаторами своими взглядами по антикоррупционным реформы в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что Богдану и Рябошапке выплатили большую зарплату, чем Зеленскому.

 

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Теги: сенаторы, США, Украина, Киев, Рябошапка, ГПУ
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