Американские сенаторы начали визит в Киев со встречи с Рябошапкой
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Американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи встретились с новым генеральным прокурором Украины. Об этом сообщил Twitter посольства США в Украине.
“Мы рады приветствовать сенатора Рона Джонсона из Висконсина и сенатора Криса Мерфи из Коннектикута в Киеве, где они будут иметь встречи с украинскими чиновниками по теме укрепления сотрудничества Украины и США", - говорится в сообщении.
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(1/2) Ми раді вітати сенатора Рона Джонсона з Вісконсина та сенатора Кріса Мерфі з Коннектикуту в Києві, де вони матимуть зустрічі з українськими високопосадовцями щодо міцного #ПартнерствоУкраїнаСША!— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) September 5, 2019
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Там отмечается также, что визит начался встречей с генеральным прокурором Русланом Рябошапкой. Он поделился с сенаторами своими взглядами по антикоррупционным реформы в Украине.
Напомним, ранее сообщалось, что Богдану и Рябошапке выплатили большую зарплату, чем Зеленскому.
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