Американские сенаторы начали визит в Киев со встречи с Рябошапкой

Рон Джонсон и Крис Мерфи начали свой визит в украинскую столицу.

Сенаторы США приехали с визитом в Киев twitter.com/USEmbassyKyiv

Читай также: Рябошапка вывел за штат всех работников ГПУ

Американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи встретились с новым генеральным прокурором Украины. Об этом сообщил Twitter посольства США в Украине.

“Мы рады приветствовать сенатора Рона Джонсона из Висконсина и сенатора Криса Мерфи из Коннектикута в Киеве, где они будут иметь встречи с украинскими чиновниками по теме укрепления сотрудничества Украины и США", - говорится в сообщении.

Читай также: В ОРДЛО поддержали Рабошапку за отставку Матиоса

(1/2) Ми раді вітати сенатора Рона Джонсона з Вісконсина та сенатора Кріса Мерфі з Коннектикуту в Києві, де вони матимуть зустрічі з українськими високопосадовцями щодо міцного #ПартнерствоУкраїнаСША! — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) September 5, 2019

Читай также: Рябошапка уволил прокуроров 4 областей

Там отмечается также, что визит начался встречей с генеральным прокурором Русланом Рябошапкой. Он поделился с сенаторами своими взглядами по антикоррупционным реформы в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что Богдану и Рябошапке выплатили большую зарплату, чем Зеленскому.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.