Парцхаладзе уволили из Минрегиона

Чиновник занимал свою должность почти три года.

Парцхаладзе тоже потерял свою должность УНИАН

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Кабмин уволил Льва Парцхаладзе с должности заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства со 2 октября 2019 года. Об этом говорится в распоряжении правительства от 4 сентября.

Его уволили не по собственному желанию, а в соответствии с абзацем четвертым части второй статьи 9 Закона Украины" О центральных органах исполнительной власти".

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Лев Парцхаладзе занимал должность заместителя министра регионального развития с ноября 2016 года. Также он работал первым замглавы КГГА.

Ранее Парцхаладзе рассказал о новых нормах строительства трасс.

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