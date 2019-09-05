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Известно, сколько потратили на ремонт и обустройство Антикоррупционного суда

Комментариев: 2
На ремонт и обустройство ВАКС потратили около 12 млн гривен.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

Полноценный ремонт и обустройство здания Высшего антикоррупционного суда Украины обошлось государству в 12 миллионов гривен. Об этом журналистам рассказал руководитель аппарата суда Богдан Крикливенко, передают Українськi Новини.

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По данным чиновника, большинство денег ушло на ремонт помещения.

Стоимость ремонта получилась... по помещениям в 5 млн гривен, - сказал Крикливенко.

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Для ВАКС закупили компьютерную технику, общей стоимостью около 4 миллионов гривен. Оборудование залов видеосвязью обошлось еще 3 млн гривен.

Сообщается, что здании всего оборудовали всем необходимым 18 судебных залов.

Напомним, Зеленский и Рябошапка "запустили" Антикорсуд. В Украине с 5 сентября официально начинает работать Высший антикоррупционный суд, запуск которого ждали несколько лет. 

 

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Теги: Антикорсуд, стоимость, ремонт, оборудование
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Комментариев (2)
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T-REX2    05.09.2019, 13:23
Оценка:  0
T-REX2
двушка -работа и материалы 200 тис.грн(и это без понтов_)
Miha_89    05.09.2019, 12:53
Оценка:  +1
Miha_89
у лещенка ремонт думаю в столько же грн, квартира сама вообще дороже стоит. Какой-то антикоррупционный суд слишком слабенький размах
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