Известно, сколько потратили на ремонт и обустройство Антикоррупционного суда

На ремонт и обустройство ВАКС потратили около 12 млн гривен.

Полноценный ремонт и обустройство здания Высшего антикоррупционного суда Украины обошлось государству в 12 миллионов гривен. Об этом журналистам рассказал руководитель аппарата суда Богдан Крикливенко, передают Українськi Новини.

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По данным чиновника, большинство денег ушло на ремонт помещения.

Стоимость ремонта получилась... по помещениям в 5 млн гривен, - сказал Крикливенко.

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Для ВАКС закупили компьютерную технику, общей стоимостью около 4 миллионов гривен. Оборудование залов видеосвязью обошлось еще 3 млн гривен.

Сообщается, что здании всего оборудовали всем необходимым 18 судебных залов.

Напомним, Зеленский и Рябошапка "запустили" Антикорсуд. В Украине с 5 сентября официально начинает работать Высший антикоррупционный суд, запуск которого ждали несколько лет.

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