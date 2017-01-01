Кабмин уволил четверых замглавы МинВОТ, включая Грымчака

В том числе, свою должность потерял замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука.

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Кабмин уволил четырех заместителей министра по вопросам временно оккупированных территорий. Об этом говорится в четырех распоряжениях Кабмина от 4 сентября - № 719-р, № 720-р, № 721-р и № 722-р.

В том числе, был уволен подозреваемый в мошенничестве Юрий Грымчак. Кроме него, были уволены первый замглавы МинВОТ Куркчи Юсуф, замминистра Воронина Виктория, замминистра Тука Георгий.

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Грымчака задержали 14 августа вместе с “помощником" в рамках части 4 статьи 190 УК (мошенничество). В деле фигурируют взятки общей суммой в $1,1 млн. 16 августа Грымчаку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 6 млн грн.

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