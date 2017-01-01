“Слуга народа” сегодня проведет заседание с Зеленским, - источник

Журналисты узнали, что “слуги народа” сегодня встретятся с президентом.

Парламентская фракция “Слуга народа” сегодня, 5 сентября, проведет внутреннее закрытое заседание. Говорят, что на заседание будет присутствующим президент Украины Владимир Зеленский.

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Об этом пишет Интерфакс-Украина, ссылаясь на собственные источники во фракции.

Заместитель главы фракции Евгения Кравчук прямо не ответила на вопрос о том, ожидается ли на внутреннем заседании Зеленский. Между тем, она отметила, что депутаты от "Слуги народа" будут встречаться регулярно для обсуждения законопроектов, которые нарабатываются парламентскими комитетами, подаются президентом и Кабинетом министров Украины.

Дискуссии и работа у нас идут постоянно - в комитетах, в группах, а затем выносятся еще на совместное обсуждение во фракции. Откровенный разговор, нацеленный на результат. Так будет регулярно и всегда. Так мы видим внутрипартийную демократию и диалог, - отметила Кравчук.

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Напомним, депутаты придумали, как прятать телефоны от объективов. Грустный опыт Криворучкиной повлиял на ее коллег.

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