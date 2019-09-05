Пьяный военный устроил стрельбу возле остановки в Днепре

На месте инцидента полицейские нашли три гильзы.

Пьяных товарищей было двое. один из них - военный facebook.com/dnipropolice

В Днепре на Сичеславской Набережной возле остановки общественного транспорта двое неизвестных стреляли из оружия. Один их них представился военнослужащим.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Днепропетровской области.

"4 сентября, около 17 часов спецлинии 102 позвонила женщина и сообщила, что на Сичеславской Набережной возле остановки общественного транспорта дове неизвестных стреляли из оружия. Заявительница предоставила приметы нарушителей", - отметили патрульные.

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Правоохранители прибыли на место происшествия и обнаружили двух мужчин, похожих по описанию. Те имели признаки алкогольного опьянения. Во время поверхностной проверки у них обнаружили предметы, похожие на стартовый пистолет и пневматическое ружье, а также кастет. Мужчины подтвердили, что действительно стреляли, а один из них представился военнослужащим. Неподалеку полицейские нашли три гильзы.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу и сотрудников ВСП. Мужчин доставили в Новокодацкое отделение полиции.

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