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Пьяный военный устроил стрельбу возле остановки в Днепре

Комментариев: 1
На месте инцидента полицейские нашли три гильзы.
Пьяных товарищей было двое. один из них - военный
Пьяных товарищей было двое. один из них - военный
facebook.com/dnipropolice

В Днепре на Сичеславской Набережной возле остановки общественного транспорта двое неизвестных стреляли из оружия. Один их них представился военнослужащим.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Днепропетровской области.

"4 сентября, около 17 часов спецлинии 102 позвонила женщина и сообщила, что на Сичеславской Набережной возле остановки общественного транспорта дове неизвестных стреляли из оружия. Заявительница предоставила приметы нарушителей", - отметили патрульные.

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Правоохранители прибыли на место происшествия и обнаружили двух мужчин, похожих по описанию. Те имели признаки алкогольного опьянения. Во время поверхностной проверки у них обнаружили предметы, похожие на стартовый пистолет и пневматическое ружье, а также кастет. Мужчины подтвердили, что действительно стреляли, а один из них представился военнослужащим. Неподалеку полицейские нашли три гильзы.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу и сотрудников ВСП. Мужчин доставили в Новокодацкое отделение полиции. 

Как сообщалось 27 августа, под Черниговом пьяный СБУшник с компанией устроили стрельбу по людям.

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Теги: Днепр, стрельба, оружие
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Комментариев (1)
Юдзиро2019    05.09.2019, 16:36
Оценка:  0
Юдзиро2019
Обыкновенные развлечения бандерлогов, Толи ещё будет, когда разрешат легализацию оружия.
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