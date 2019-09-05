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Вандалы повредили советский мемориал на Холме славы во Львове

Комментариев: 6
На мемориале красным цветом написали "Серп и молот – смерть и голод".
Львовская Варта 1 опубликовала фото с места инцидента
Львовская Варта 1 опубликовала фото с места инцидента
varta1.com.ua

На Холме славы во Львове неизвестные 5 сентября оставили антисоветские надписи на мемориале воинам погибшим во второй мировой войне.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

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На установленной на земле мемориальной звезде с изображением серпа и молота красной краской написали: "Окупанти", "Комунизм" и "Серп и молот – смерть и голод".

Полиция выясняет обстоятельства происшествия
Полиция выясняет обстоятельства происшествия
varta1.com.ua

Как сообщалось 4 сентября, в Киеве задержаны вандалы, покрасившие скульптуру Самсона, им грозит до 3 лет тюрьмы.

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Теги: мемориал, Львов, вандалы, памятник
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Комментариев (7)
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Жрать    05.09.2019, 16:59
Оценка:  0
Жрать
Начали пускать рассейских засранцев в нашу страну - сразу началось пачканье памятников. Странно да ? При Порохе российскую плесень не пускали дальше порога, и все было чисто.
Бигсэм    05.09.2019, 16:44
Оценка:  +1
Бигсэм
Суки нацистские.
h_a_a_r_p    05.09.2019, 16:42
Оценка:  +2
h_a_a_r_p
"Вандалы повредили советский мемориал..." - ветер изменился , поцреоты -активисты стали вандалами.
asfd0    05.09.2019, 16:42
Оценка:  +2
asfd0
Это не Вандалы, это запукры - особый вид твареподобных.
Peyot    05.09.2019, 16:35
Оценка:  -4
Peyot
почему это кремлевское говно до сих пор не утилизировано?
asfd0    05.09.2019, 16:40
Оценка:  +3
asfd0
Поляки это недоразумение под названием галиция скоро утилизируют.
Коляка    05.09.2019, 16:31
Оценка:  +3
Коляка
шо взять с упоротых галицаев?
Жрать    05.09.2019, 16:56
Оценка:  0
Жрать
Чего вы решили, что это местные ?
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