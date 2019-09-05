Вандалы повредили советский мемориал на Холме славы во Львове

На мемориале красным цветом написали "Серп и молот – смерть и голод".

На Холме славы во Львове неизвестные 5 сентября оставили антисоветские надписи на мемориале воинам погибшим во второй мировой войне.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

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На установленной на земле мемориальной звезде с изображением серпа и молота красной краской написали: "Окупанти", "Комунизм" и "Серп и молот – смерть и голод".

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