Вандалы повредили советский мемориал на Холме славы во Львове
На мемориале красным цветом написали "Серп и молот – смерть и голод".
На Холме славы во Львове неизвестные 5 сентября оставили антисоветские надписи на мемориале воинам погибшим во второй мировой войне.
Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области.
Читай также: Во Львове вандал осквернил памятники Бандере и ЗУНР
На установленной на земле мемориальной звезде с изображением серпа и молота красной краской написали: "Окупанти", "Комунизм" и "Серп и молот – смерть и голод".
Как сообщалось 4 сентября, в Киеве задержаны вандалы, покрасившие скульптуру Самсона, им грозит до 3 лет тюрьмы.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram