Зеленский объяснил, почему ветировал закон о химической кастрации педофилов

Президент объяснил свое решение касательно нескольких громких законов.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему наложил вето на закон о химической кастрации педофилов. Об этом говориться в правках президента к закону, опубликованных на сайте парламента.

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Президент объяснил, что данный законопроект не содержит четко определенного порядка принудительного применения химической кастрации.

При таких обстоятельствах введение антиандрогенных лекарственных препаратов всем осужденным, совершившим упомянутое преступление, независимо от наличия у лица противопоказаний к введению таких препаратов, может привести к ухудшению состояния его здоровья или стать причиной преждевременной смерти. Поэтому имеет место нарушение неотъемлемого права на жизнь, закрепленного Конституцией Украины (часть первая статьи 27), - говорится в предложениях главы государства.

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Также у президента возникли вопросы к тому, что постановлено создать реестр педофилов. Между тем законом "О защите персональных данных" запрещается обработка персональных данных, в частности, об осуждении к уголовному наказанию, а также данных, касающихся здоровья, половой жизни, биометрических или генетических данных лица.

Отсутствие в законе, который поступил на подпись, определения состава и содержания персональных данных, которые подлежат обнародованию, может привести к вмешательству в частную жизнь лица, отбывшего наказание, что усложнит его социальную адаптацию, - отметил Зеленский.

Напомним, Зеленский внес правки в закон о кастрации педофилов. Президент предлагает уточнить ряд положений закона в вопросах химической кастрации и открытого реестра педофилов.

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