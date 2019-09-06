Как легально купить оружие: Рада рассмотрит новый законопроект

При совершении преступлений в основном применяется нелегальное огнестрельное оружие.

В Украине в незарегистрированном обращении находится от 3 до 5 млн. единиц огнестрельного оружия depositphotos.com

Украинцам хотят разрешить покупать и использовать для защиты короткоствольное оружие (пистолеты, револьверы). Соответствующий законопроект (№1222) “Об оружии“ зарегистрировали в Верховной Раде два депутата от партии “Слуга народа“ Игорь Фрис и Александр Матусевич.

Об этом сообщает UBR.

Им предлагается:

Разрешить покупку короткоствольного оружия гражданским лицам.

Уменьшить возрастной ценз на приобретения оружия.

Создать Единый реестр огнестрельного оружия (держателем будет Минюст).

Легализовать теневое оружие

В случае принятия, документ заработает на следующий день после его принятия.

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Найденное у людей оружие подлежит изъятию органами Нацполиции на проверку. Если ствол чист, то лицо “нашедшее“ огнестрел будет иметь право зарегистрировать его на себя, если получит в течении полугода разрешение на соответствующее оружие. Если оно окажется никому не нужно, то государство продаст его на аукционе.

Сейчас в Украине разрешена продажа травматического оружия, гладкоствольного, нарезного — карабины, винтовки, штуцеры. Травматические пистолеты могут купить сотрудники органов правопорядка, судьи, адвокаты и журналисты.

“Поскольку короткоствольное оружие запрещено к продаже населению, то люди покупают травматическое, гладкоствольное и нарезное, примерно в одинаковом распределении“, — рассказал изданию администратор одного из магазинов оружия.

По словам экспертов, на черном рынке сейчас следующие расценки:

граната — от 500 грн.,

пистолет типа ПМ — от $500,

Калашников — $1000.

Часто подобные объявления интернете размещают мошенники.

Простому обывателю купить огнестрельное оружие, даже нелегально, практически невозможно. Хотя единичные случаи и бывают, говорят оружейники.

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Согласно пояснительной записке к вышеупомянутому законопроекту, на сегодняшний день из 100 человек огнестрельным гражданским оружием в Украине владеет каждый 5-6. Например, в США, Швейцарии и Финляндии этот показатель составляет от 45 до 88 единиц оружия на сотню человек.

По словам разработчиков законопроекта, опыт стран постсоветского пространства — Балтии, Грузии и Молдовы доказывает, что предоставление гражданам права на самозащиту с помощью гражданского огнестрельного оружия, помогает снизить уровень преступности уже за первый год на 40-60%.

Сейчас оборот гражданского огнестрельного оружия законодательно урегулирован специальными законами во всех странах Европы и в большинстве постсоветских стран. Оборот короткоствольного огнестрельного оружия разрешен в нескольких государствах ЕС и немного на постсоветском пространстве: в Эстонии, Латвии, Литве, Молдове, Беларуси.

“Опыт вышеупомянутых стран показывает, что официально зарегистрированное гражданское оружие (в т.ч. короткоствольное), используется при совершении умышленных преступлений менее чем в 0,001% случаев от общего количества преступлений“, — говорится в пояснительной записке.

Правда, экспертное сообщество не разделяет радужных стремлений законодателей.

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По данным МВД Украины, всего на руках у наших соотечественников легально находится порядка 1,3 млн. единиц огнестрельного оружия. При этом случаев его использования (включая неосторожное обращение и случаи применения оружия для необходимой обороны), чрезвычайно мало. В общей массе преступлений этот показатель не превышает 0,00006%. А преступлений по корыстным или насильственным мотивам с применением огнестрельного оружия — 0,001% от общего числа преступлений.

В основном при совершении преступлений применяется нелегальное огнестрельное оружие, которого в Украине чрезвычайно много, говорят авторы законопроекта. По данным швейцарской организации Small Arms Survey, которая исследует вопросы обращения нелегального огнестрельного оружия в мире, в Украине в незарегистрированном обращении находится от 3 до 5 млн. единиц огнестрельного оружия.

Вооруженный конфликт на востоке нашей страны привел к тому, что из зоны боевых действий на территорию Украины попало, по некоторым оценкам, от 700 000 до 800 000 единиц огнестрельного оружия.

В обороте находятся такие категории гражданского оружия и боеприпасов:

Первая категория:

пневматическое оружие калибра до 4,5 мм и скоростью полета метательного элемента до 100 м/с;

огнестрельное оружие под патрон «Флобера» калибра до 4,5 мм и боеприпасы к нему;

газовое оружие;

луки и арбалеты с силой натяжения тетива не более 40 кг;

другое оружие, которое не относится ко второй, третьей, четвертой категории и не запрещено в гражданском обороте.

Вторая категория:

длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие;

пневматическое оружие калибра более 4,5 мм и скоростью полета метательного элемента более 100 м/с;

огнестрельное оружие под патрон “Флобера“ калибра более 4,5 мм и боеприпасы к нему

луки и арбалеты, не отнесенные от первой категории.

Третья категория:

длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие, и боеприпасы к нему.

Четвертая категория:

короткоствольное нарезное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему;

короткоствольное гладкоствольное огнестрельное оружие, предназначенное для стрельбы боеприпасами, снаряженными эластичными метательными элементами менее смертельного действия и боеприпасы к нему.

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По сути, законопроект №1222 призван урегулировать оборот четвертой категории оружия и облегчить доступ украинцев к другим.

Как сообщалось 4 сентября, Верховный Суд разрешил Минобороны тайно награждать граждан огнестрельным оружием.

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