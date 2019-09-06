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"Дырявая граница": Произведенные в "ДНР" сигареты через Украину экспортируют в Европу

Комментариев: 2
По мнению политолога, поставки реализуются при поддержке украинских правоохранителей.
"Дырявая граница": Произведенные в "ДНР" сигареты через Украину экспортируют в Европу
© facebook.com/Volodymyr Tsybulko
Фото 1/3
  • "Дырявая западная граница" пропускает такие “приветы“ от сепаратистов на запад в промышленных масштабах
  • "Дырявая западная граница" пропускает такие “приветы“ от сепаратистов на запад в промышленных масштабах
  • "Дырявая западная граница" пропускает такие “приветы“ от сепаратистов на запад в промышленных масштабах
"Дырявая граница": Произведенные в "ДНР" сигареты через Украину экспортируют в Европу
"Дырявая западная граница" пропускает такие “приветы“ от сепаратистов на запад в промышленных масштабах
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Боевики экспортируют через Украину в Европу сигареты, произведенные на оккупированном Донбассе.

Фото пачки сигарет опубликовал на своей странице в Facebook политолог Владимир Цибулько.

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“Видели в Украине дешевые сигареты, произведенные в ОРДЛО? Знакомые показали - посмотрите и вы. Особенно радует “акцизная марка“ ЛНР. Часть нелегальных сигарет “made in ORDLO“ остается в Украине, но все же основной рынок их сбыта - Европа. Дырявая западная граница с подачи ловких дельцов с радостью пропускает такие “приветы“ от сепаратистов на запад в промышленных масштабах. А оттуда в непризнанные республики возвращаются сверхприбыли, которые идут на закупку оружия и другого товара для пророссийских боевиков“, – написал он.

По мнению политолога, это происходит при поддержке украинских правоохранителей, которые только имитируют борьбу с потоками контрабанды, а на самом деле помогают дельцам с оккупированного Донбасса поставлять сигареты в Западную Европу.

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“Мы знаем, что у нас война и каждый день на ней гибнут или получают ранения лучшие сыны Украины, а в это время их убийцы при помощи наших силовиков на сигаретах с “ЛНР”/”ДНР” зарабатывают в Европе деньги на пули для украинцев“, — написал Цибулько.

При этом он высказал надежду, что новое руководство страны остановит поток нелегальных сигарет с оккупированного Донбасса, а не возглавит его.

Как сообщалось в феврале, львовский фискал занимался контрабандой лекарств в Польшу.

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Теги: сигареты, контрабанда, "ДНР"
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Комментариев (2)
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П    06.09.2019, 10:08
Оценка:  +1
П
На дырявой границе служат дырявые пограничники.
VSHIVANKA    06.09.2019, 09:53
Оценка:  -3
VSHIVANKA
ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ И УХОДИТ , А КУШАТЬ ХОЧЕТСЯ ВСЕГДА......))))
СУГС ??? ))))
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