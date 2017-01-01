"Слуги народа" хотят принимать до 10 законов в день

Всего партия хочет как можно быстрее принять около 500 законопроектов, но в первую очередь речь пойдет об экономических законопроектах премьера Гончарука.

Верховная Рада будет работать "в турборежиме", принимая до 10 законов за один пленарный день. Об этом рассказал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия после закрытой встречи членов фракции, сообщает LIGA.net в пятницу, 6 сентября.

Для этого мы будем много работать в комитетах, потому что все законопроекты должны проходить комитеты, достаточно обсуждаться, - рассказал парламентарий.

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По его словам, в Слуге народа хотят принять более 500 законопроектов.

У нас еще есть около 500 законопроектов, которые мы хотим принять как можно быстрее. Для этого решаем, что является наиболее эффективным путем для принятия этих изменений. И их доработке, в том числе, - подытожил он.

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Первоочередным Арахамия назвал пакет экономических законопроектов от премьер-министра Алексея Гончарука.

Напомним, фракция Слуга народа провела встречу с Зеленским. На встрече также присутствовали премьер, министр финансов и генпрокурор. На время собрания нардепов попросили сдать телефоны.

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