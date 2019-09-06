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"Амнистия боевикам на Донбассе": Арахамия прокомментировал вопрос

Комментариев: 1
Глава фракции Слуга народа в ВР прокомментировал вопрос возможной амнистии для боевиков.
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия
facebook.com/david.braun

Председатель пропрезидентской фракции Слуга народа Давид Арахамия считает самыми важными интересы Украины. Об этом он заявил в программе Право на власть на телеканале 1+1.

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"Я точно могу сказать - у нас рамка очень проста: не сдавать интересы Украины. А там, как оно будет в дальнейшем... Сейчас я что-то буду говорить вам, а потом оно будет меняться, потому что мы должны реагировать на, в том числе, международную ситуацию", - заявил он.

Ранее сообщалось о том, что Арахамия об отмене депутатской неприкосновенности. Закон об отмене депутатской неприкосновенности вступит в силу 1 января 2020 года.

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Теги: Арахамия, амнистия, боевики, Донбасс
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Комментариев (1)
Carelessangel    06.09.2019, 11:07
Оценка:  -1
Carelessangel
ДЫРКА геращенко кончерая шмара
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