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Расстрел Евромайдана: Суд продлил арест четверых "беркутовцев"

Комментариев: 2
Суд присяжных удовлетворил ходатайство прокурора.
Допрашиваются бывшие сослуживцы подсудимых из спецназа "Беркут"
Допрашиваются бывшие сослуживцы подсудимых из спецназа "Беркут"
lb.ua

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Святошинский районный суд Киева продлил до 3 ноября арест бывших сотрудников спецподразделения “Беркут“ Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко и Олега Янишевского, обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана на ул. Институтской в Киеве.

Об этом сказал председательствующий судья Сергей Дячук на заседании 5 сентября, передает LB.ua.

Таким образом, суд присяжных удовлетворил ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей подсудимых. Также продлен домашний арест обвиняемого Сергея Тамтуры.

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Как сообщалось, 30 августа суд оправдал экс-беркутовца, подозреваемого в пытках майдановцев на колоннаде.

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Теги: суд, беркутовцы, Евромайдан, расстрел
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Комментариев (2)
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asfd0    06.09.2019, 15:10
Оценка:  +3
asfd0
Всех кто реально Расстреливал - немедленно отпустить, пока не доделают свою работу.
T-REX2    06.09.2019, 15:13
Оценка:  +2
T-REX2
100%,а посадить тех,кто ебашил Донецк и Луганск
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