Расстрел Евромайдана: Суд продлил арест четверых "беркутовцев"

Суд присяжных удовлетворил ходатайство прокурора.

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Святошинский районный суд Киева продлил до 3 ноября арест бывших сотрудников спецподразделения “Беркут“ Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко и Олега Янишевского, обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана на ул. Институтской в Киеве.

Об этом сказал председательствующий судья Сергей Дячук на заседании 5 сентября, передает LB.ua.

Таким образом, суд присяжных удовлетворил ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей подсудимых. Также продлен домашний арест обвиняемого Сергея Тамтуры.

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Как сообщалось, 30 августа суд оправдал экс-беркутовца, подозреваемого в пытках майдановцев на колоннаде.

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