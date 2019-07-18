Десять предвестников "реванша". Откатывается ли Украина в 2013 год?

В украинском информационном поле, особенно среди оппонентов президента Зеленского, обсуждается тезис о "реванше" сил, которые в свое время выступали против Майдана.

Действительно ли государство откатывается в 2013 год после смены президента? EPA/UPG

В украинском информационном поле, особенно среди оппонентов президента Зеленского, обсуждается тезис о “реванше“ сил, которые в свое время выступали против Майдана.

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Возвращение политиков эпохи Януковича, отвод войск под Станицей Луганской, трансляция “Сватов“ с актером, который поддержал российскую аннексию Крыма, и разговоры о статусе русского языка на Донбассе - все это воспринимается частью украинцев как “предвестники реванша“ и даже как в первые месяцы президентства Зеленского.

Действительно ли государство откатывается в 2013 год после смены президента?

Первым предвестником якобы возвращения “старой политики“ стало прибытие в Украину Андрея Портнова, экс-заместителя руководителя Администрации президента Януковича. Он приехал за день до инаугурации Владимира Зеленского. “Друзья, более пяти лет я не был в своей стране. И сегодня хочу дать уверенный сигнал тысячам людей, которые покинули Украину, - время возвращаться, строить и восстанавливать“, - написал он тогда в своем Telegram-канале.

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Против Портнова был открыт ряд дел, однако никаких последствий они не имели - приказов задерживать его в аэропорту не было.

Вернувшись, Портнов объявил “юридическую войну“ экс-президенту Порошенко и подал в Государственное бюро расследований сразу несколько заявлений относительно него и его окружения.

У самого Петра Порошенко все эти действия считают личной местью Портнова и “юридическим троллингом“.

Кроме Андрея Портнова, вернуться в Украину и украинскую политику выразили желание другие деятели эпохи Януковича.

Например, экс-заместитель генпрокурора Пшонки Ренат Кузьмин и бывший глава Администрации президента Януковича Андрей Клюев пытались зарегистрироваться кандидатами на предстоящих выборах, хотя, очевидно, не находились в Украине с 2014 года.

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Так же новым депутатом хотел быть блогер Анатолий Шарий - критик постмайданной украинской власти, получивший политическое убежище в Литве (правда, покинул Украину он еще до Майдана).

Ни один из упомянутых деятелей не пытался баллотироваться на предыдущих выборах осенью 2014 года.

Почти одновременно в Киеве и Харькове решили вернуть советские названия нескольким улицам, переименованным в рамках декоммунизации.

25 июня Окружной админсуд Киева отменил решение Киевсовета о переименовании проспекта Ватутина в честь Шухевича, а Московского проспекта - в проспект Бандеры.

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Правда, это лишь промежуточная победа в длинном процессе, который ведет Елена Бережная - мать погибшей экс-депутата от Партии регионов Ирины Бережной - против Киевсовета. До рассмотрения апелляции имя Бандеры останется на официальной карте столицы.

Незадолго до этого Харьковский городской совет вернул одному из центральных проспектов имя советского маршала Жукова, который переименовали в 2016 году в рамках декоммунизации в честь диссидента Петра Григоренко. А уже в июле харьковский мэр восстановил бюст Жукова, который был сброшен и разбит во время митинга националистов.

И в Киеве, и в Харькове сторонники возвращения советских названий утверждают, что не нарушают закон о декоммунизации, ведь речь идет не столько о деятелях Компартии Советского Союза, сколько, прежде всего, о военачальниках, сражавшихся против нацистской Германии.

Институт национальной памяти такие аргументы отвергает и обещает бороться в судах.

26 июня началось разведение войск в Станице Луганской. Обе стороны объявили о том, что отошли от своих передовых позиций, чтобы создать там демилитаризованную зону.

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Считается, что это - первый шаг к устойчивому перемирию на Донбассе.

Отводу предшествовали заявления представителя Украины в Минской переговорной группе Леонида Кучмы о запрете “стрелять в ответ“. Впоследствии он объяснил, что имел в виду запрет открывать огонь для обеих сторон.

И хотя ситуация вблизи Станицы Луганской остается относительно спокойной, устойчивое перемирие на Донбассе с приходом президента Зеленского так и не наступило.

Украинские военные говорят, что разведение сил в Станице Луганской даже несколько улучшило их тактическое положение, и они готовы быстро вернуться на старые позиции.

“Лидер ЛНР“ Леонид Пасечник сначала заявил, что “республике“ удалось заставить Украину восстановить мост в Станице, а впоследствии он пригрозил, что будет считать восстановление моста киевской властью “актом агрессии“.

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Значительный резонанс вызвали назначения Зеленским новых руководителей областных администраций, особенно - на Донбассе.

Например, несмотря на объявленный курс на “новые лица“, в Луганскую администрацию президент назначил бывшего депутата облсовета от Партии регионов Виталия Комарницкого.

На сайте Луганской областной организации Партии регионов до сих пор можно ознакомиться с его старыми цитатами о “местечковой, хуторянской идеологии“ и “обреченности на воссоединение“ Украины, Беларуси и России (все говорилось еще до начала войны на Донбассе).

Правда, в разговоре с BBC News Украина Комарницкий заверил, что “от него никто никогда не слышал непроукраинской позиции“.

Донецкую администрацию возглавил прокурор Павел Кириленко. Журналисты выяснили, что его родной старший брат числится в базе “Миротворца“ как “боевик“ 5-й отдельной мотострелковой бригады “ДНР“ “Оплот“.

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Зеленский во время представления Кириленко признал, что его брат действительно живет на неподконтрольной территории, но с новым руководителем Донецкой военно-гражданской администрации не общаются “из-за политических разногласий“.

Протесты вызвало и возможное назначение руководителем Одесской администрации Андрея Андрейчикова, у которого журналисты бизнес-связи с экс-депутатом Игорем Марковым, с 2014 года находящимся в Украине в розыске и живущим в России.

Владимир Зеленский пока решил отложить это назначение.

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Вопрос статуса русского языка недавно вернулся в политический дискурс после того, как глава Офиса президента Андрей Богдан в предложил официально разрешить Донецкой и Луганской областям разговаривать на русском языке: “Я бы разрешил Донецку и Луганску государственный - украинский, региональный - русский и при условии, что после этого они - территория Украины“.

На вопрос, что делать, если такого же статуса захочет, например, Одесская область, ответил: “Давайте тогда всех заставим говорить по-украински? Тогда остановимся на том, что Украина - это у нас будет Тернопольская, Львовская и Ивано-Франковская области. Мы должны искать компромиссы или мы должны всем навязывать мнение какой-то части Украины?“

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Впоследствии глава президентской партии “Слуга народа“ Дмитрий Разумков , что позиция Владимира Зеленского и его команды по языку однозначна - единым государственным должен быть украинский.

На украинское телевидение вернулся сериал “Сваты“ - продукт студии “Квартал 95“ Зеленского.

В 2017 году сериал запретили из-за съемок в нем российского актера Федора Добронравова, который публично поддержал аннексию Крыма Россией и посещал полуостров (самому актеру СБУ запретила въезд в Украину).

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В марте 2019 года (еще до избрания Зеленского) суд отменил запрет на трансляцию сериала и разрешил Добронравову въезжать в Украину, а в июле канал “1+1“ возобновил показ “Сватов“.

Также в июле другой телеканал NewsOne, который связывают с партнером Медведчука Тарасом Козаком, объявил о планах провести телемост “Надо поговорить“ с каналом “Россия 1“.

Это вызвало шквал критики, в том числе и со стороны Зеленского, который назвал “дешевым, но опасным пиар-ходом“.

В конце концов, NewsOne отказался от проекта, однако канал “Россия 1“ самостоятельно показал “гуманитарный телемост“ с приглашенными “простыми украинцами и россиянами“, но фактически без упоминаний об аннексии Крыма и войне на Донбассе.

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О тенденции к “реваншу“ пророссийских сил говорят не только во внутренней, но и во внешней политике.

26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы решила вернуть полномочия российской делегации без санкций и выполнения условий по Украине.

Как рассказывал BBC News Украина посол при Совете Европы Дмитрий Кулеба, попытки России вернуться в ПАСЕ начались еще несколько лет назад, но преуспели только летом 2019 года.

Оппоненты Зеленского обвинили нового президента в т

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ом, что он слишком пассивно реагировал на ситуацию в Совете Европы.

В ответ он заявил, что на самом деле решение Германией и Францией было принято уже давно - хотя он и пытался его изменить.

А председатель Офиса президента Андрей Богдан возложил ответственность на предшественников: “Реакция ПАСЕ - это реакция мира на поведение Порошенко“.

Дмитрий Кулеба пояснил: “Нужно осознать, что эпоха, когда все стояли единым фронтом с Украиной в противостоянии с агрессором, завершилась“.

Своеобразным продолжением “изменения международной конъюнктуры“ стало решение итальянского суда по нацгвардейцу Виталию Маркиву, которого приговорили к 24 годам тюрьмы за якобы причастность к гибели итальянского журналиста на Донбассе в 2014 году.

В Украине это решение назвали лишенным доказательств.

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В этом году впервые с 2014 года в Киеве не состоится парад ко Дню Независимости.

Президент Зеленский назвал его “помпезным и точно недешевым“ и заявил, что лучше направить 300 млн грн на премии всем военным.

Оппоненты такого решения заявили, что реальная стоимость парада значительно меньше.

Припомнили Зеленскому и аналогичные решения экс-президента Януковича, который не проводил военные парады на День Независимости с 2010 по 2013 год.

В то же время активисты, в том числе и из команды экс-президента Порошенко, заявили, что проведут неофициальный “народный парад“, в котором примут участие ветераны АТО и ООС, а также действующие военные, которые присоединятся в свой выходной.

“Это точно не политическая или околополитическая акция“, - заверил один из организаторов Юрий Бирюков.

25 июня Конституционный суд в ответ на жалобу Надежды Савченко отменил норму КПК, которая требовала исключительно ареста для подозреваемых в целой категории тяжких преступлений.

Речь идет о преступлениях против основ национальной безопасности, такие как госизмена, диверсия, шпионаж или препятствование ВСУ, теракты и создание незаконных военизированных формирований.

После этого суды могут по своему усмотрению отпускать таких подозреваемых под залог, личное обязательство, личное поручительство или домашний арест.

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Конституционный суд тем, что держать людей исключительно из-за квалификации статей, по которым их обвиняют, - это формализм и нарушение права на свободу.

16 июля на этом основании Святошинский райсуд Киева выпустил под домашний арест с электронным браслетом Сергея Тамтуру - одного из бойцов так называемой “Черной роты“ “Беркута“, которого подозревают в расстрелах на Майдане.

В ОО “Семья героев Небесной сотни“ такое решение суда назвали “концом эпохи достоинства“.

Еще четырех “экс-беркутовцев“ суд оставил под стражей.

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Ранее суд отпустил под круглосуточный домашний арест бывшего руководителя киевского СБУ Александра Щеголева, которого обвиняют в организации штурма Майдана в феврале 2014 года.

Предполагают также, что благодаря решению Конституционного суда из-под ареста могут выпустить главу “РИА Новости-Украина“ Кирилла Вышинского.

Суд по его делу о госизмене должен состояться 19 июля - защита просит отпустить под личное обязательство.

За десять дней до парламентских выборов Владимир Зеленский объявил о планах люстрировать всех чиновников, занимающих должности с 23 февраля 2014 по 19 мая 2019 года (от окончания противостояния на Майдане и до своей инаугурации).

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Однако если чиновник уволился в этот период по собственному желанию, под люстрацию он не подпадает.

В целом речь идет о запрете занимать высокие должности людям, которые работали министрами во всех правительствах после Майдана (включая премьеров), возглавляли Верховную Раду, Нацбанк, СБУ, СНБО, Генштаб, Фонд госимущества и другие органы, а также об экс-президенте Порошенко.

“Меньшее, что можно сделать сейчас, - это навсегда лишить их всех возможности участвовать в управлении государством“, - подчеркнул Владимир Зеленский. Он объяснил это тотальной коррумпированностью системы.

За несколько дней до заявления Зеленского аналогичный законопроект анонсировал Андрей Портнов.

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“Друзья, разработал короткий законопроект об изменении закона о люстрации: запрещается занимать любые государственные должности лицам, назначенным в период правления предыдущего политического режима с 22 февраля 2014 по 20 мая 2019 год“, - написал он .

Владимир Зеленский подал свою инициативу в Верховную Раду фактически в предпоследний день ее работы. А поскольку пока еще действующий парламент так ее и не рассмотрел, то команде президента, если она действительно захочет расширять люстрацию после выборов, придется вносить ее еще раз уже в новую Раду.

Не реванш, а возвращение баланса?

Обвинения в поддержке “реванша“ в Украине команда Зеленского отвергает.

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Свои решения (например, расширение люстрации или кадровые назначения) объясняют желанием в корне изменить политическую систему Украины, которая не оправдала всех ожиданий Майдана.

“Не понимаю, реванш чего - дерибана? Думаю, вполне нормальные и лозунги, и программа у нынешнего президента. Стремление к лучшему - разве это реванш? Думаю, что о реванше кричат ??люди, которые теперь понимают, что бесполезно использовали свое время“, - рассказывал “экс-регионал“ Виталий Комарницкий за несколько дней до назначения в Луганскую администрацию.

К другим “реваншистским тенденциям“ новый президент формально не имеет отношения. Например, решение о возвращении советских названий улицам принимали местная власть и суды.

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Оппоненты Зеленского на это отвечают: горсовет и суды так реагируют на изменение общеполитической конъюнктуры. Тем самым объясняют и возвращение “домайданных“ политиков.

“Можно по-разному все это называть, в том числе и реваншем, но наиболее точно ситуацию можно описать как восстановление геополитического равновесия в Украине. Ведь все геополитические перекосы создают внутреннюю нестабильность“, - считает политолог Вадим Карасев в беседе с BBC News Украина.

“Избиратели на президентских выборах проголосовали же не за реванш, как и не за продолжение курса Порошенко. Они захотели более центристскую и уравновешенную политику и государственный курс“, - объясняет эксперт.

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По его словам, происходит не разворот курса Украины на евроинтеграцию, а его более осторожная коррекция.

В то же время, как считает Вадим Карасев, возвращение к политике Партии регионов образца 2013 года невозможно, ведь сейчас к власти идут новые политические силы: “Многие избиратели Зеленского и ряда других партий - это русскоязычные украинские патриоты. Вряд ли они хотят возвращения режима Януковича и перечеркивания курса на Европу“.

“Речь не идет о возвращении к власти тех политических сил, которые однозначно ассоциируются с интересами РФ и в свое время патронировались Партией регионов. Партию регионов возродить невозможно“, - заключает политолог.

Ранее сообщалось, что происходит на линии соприкосновения и какие потери понесла там украинская армия после прихода к власти Владимира Зеленского..