В "Борисполе" аплодисментами встретили самолет с украинцами

Родственники плененных Россией моряков и политзаключенных встретили украинцев в аэропорту.

Украинский самолет Ан-148 с удерживаемыми лицами на борту пересек государственную границу Украины и прибыл в столицу.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные специализированного ресурса RadarBox24.

7 сентября Россия и Украина начали запланирован обмен заключенными. Около 9:00 утра из московского СИЗО “Лефортово” в аэропорт Внуково отправились два пассажирских автобуса с украинскими заключенными в сопровождении автомобилей ФСБ и ДПС.

Читай также: Украина обменом без крымских татар поможет РФ укрепиться в Крыму - Чубаров Источник: http://news

В 9:30 во Внуково приземлился самолет Ан-148 с государственной символикой Украины, вероятно, из президентского авиаотряда. Около 10:30 в Борисполь прибыл самолет Ту-204 специального отряда “Россия”. Лайнеры забрали заключенных и вылетели на родину. По данным FlightRadar, российский Ту вылетел из Киева в 12:10, борт RSD092. В то же время из Внуково вылетел украинский Ан.

Ожидается, что обмен состоится по схеме “35 на 35”.

СМИ сообщают, что в рамках обмена президент РФ Владимир Путин помиловал 11 человек, в том числе режиссера Олега Сенцова. Зеленский в свою очередь помиловал 16 человек. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Моряки первыми вышли из самолета, их встретил президент Владимир Зеленский.

Как сообщалось, 7 сентября появился предварительный список имен, кого Украина отдает России.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram