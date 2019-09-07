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В "Борисполе" аплодисментами встретили самолет с украинцами

Спецтема: Обмен украинских политзаключенных
Комментариев: 3
Родственники плененных Россией моряков и политзаключенных встретили украинцев в аэропорту.
В "Борисполе" аплодисментами встретили самолет с украинцами
© скриншот видео
Фото 1/7
  • В Украину вернулись 35 удерживаемых Россией пленников
  • В Украину вернулись 35 удерживаемых Россией пленников
  • В Украину вернулись 35 удерживаемых Россией пленников
  • В Украину вернулись 35 удерживаемых Россией пленников
  • В Украину вернулись 35 удерживаемых Россией пленников
  • В Украину вернулись 35 удерживаемых Россией пленников
  • В Украину вернулись 35 удерживаемых Россией пленников
В "Борисполе" аплодисментами встретили самолет с украинцами
В Украину вернулись 35 удерживаемых Россией пленников
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Украинский самолет Ан-148 с удерживаемыми лицами на борту пересек государственную границу Украины и прибыл в столицу.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные специализированного ресурса RadarBox24.

7 сентября Россия и Украина начали запланирован обмен заключенными. Около 9:00 утра из московского СИЗО “Лефортово” в аэропорт Внуково отправились два пассажирских автобуса с украинскими заключенными в сопровождении автомобилей ФСБ и ДПС.

Читай также: Украина обменом без крымских татар поможет РФ укрепиться в Крыму - Чубаров Источник: http://news

В 9:30 во Внуково приземлился самолет Ан-148 с государственной символикой Украины, вероятно, из президентского авиаотряда. Около 10:30 в Борисполь прибыл самолет Ту-204 специального отряда “Россия”. Лайнеры забрали заключенных и вылетели на родину. По данным FlightRadar, российский Ту вылетел из Киева в 12:10, борт RSD092. В то же время из Внуково вылетел украинский Ан.

Ожидается, что обмен состоится по схеме “35 на 35”.

СМИ сообщают, что в рамках обмена президент РФ Владимир Путин помиловал 11 человек, в том числе режиссера Олега Сенцова. Зеленский в свою очередь помиловал 16 человек. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Моряки первыми вышли из самолета, их встретил президент Владимир Зеленский.

Как сообщалось, 7 сентября появился предварительный список имен, кого Украина отдает России.

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Теги: обмен пленными, Зеленский
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Комментариев (3)
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VSHIVANKA    07.09.2019, 14:24
Оценка:  -2
VSHIVANKA
А ГДЕ ЖЕ ОГРОМНЫЙ ТРИЗУБ И НЕОБ'ЯТНЫХ РАЗМЕРОВ ВШИВАНКА И ШАРОВАРЫ ?
ГДЕ ГОРЯЩИЕ ПОКРЫШКИ И СКАЧКИ ?!
РАЗВЕ ЭТО СУГС ?!
Хулиганка*    07.09.2019, 14:06
Оценка:  -1
Хулиганка*
гИмна заспивалы? или уже не актуально ?
сергей11    07.09.2019, 14:19
Оценка:  0
сергей11
Ты лучше расскажи, как какцапы на мацкве свой биомусор встречали. Или сильно болтливым плешивый могилки уже копает?
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