Украина обменом без крымских татар поможет РФ укрепиться в Крыму - Чубаров
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Украинская власть, соглашаясь на обмен без крымских татар, помогает стране-агрессору РФ укрепиться в Крыму. Об этом в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
"Сколько должны выдать агрессору его же террористов-"цемахов", чтобы освободить всех украинских заложников?" - спросил он.
В настоящее время в России и в оккупированном Крыму по сфабрикованным обвинениям в местах лишения свободы находятся 130 граждан Украины, большинство из которых - крымские татары, отметил Чубаров.
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Он привел несколько имен с огромными сроками, присужденными Россией незаконно:
- Абдуллаев Теймур, 1975 рождения, женат, отец пятерых детей, арестован в 2016 году, срок лишения свободы - 17 лет,
- Абдуллаев Узеир 1974 года, женат, отец четырех детей, арестован в 2016 году, срок лишения свободы 13 лет,
- Абсеитов Зеври, 1975 года, женат, отец четырех детей, арестован в 2016 году, срок лишения свободы - 9 лет,
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- Зейтуллаев Руслан, 1985 года, женат, отец трех дочерей, арестован в 2015 году, срок лишения свободы - 15 лет,
- Исмаилов Рустам, 1984 года, женат, отец троих детей, арестован в 2016 году, срок лишения свободы 14 лет,
- Мамутов Энвер, 1975 года, женат, отец семерых детей, арестован в 2016 году, срок лишения свободы - 17 лет,
- Меметов Рэмзи, 1966 года, женат, отец двоих детей, арестован в 2016 году, срок лишения свободы - 9 лет.
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"И этот невыносимо длинный список имеет ужасную свойство постоянно пополняться в результате системных преследований и репрессий российскими оккупантами крымских татар и этнических украинцев", - подчеркнул он.
Заточенные в российских тюрьмах крымские татары не подлежат обмену, потому что российские оккупанты объявили с момента захвата ими Крыма всех его жителей, граждан Украины, своими гражданами, добавил Чубаров.
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Украинская власть, соглашаясь с любыми форматами обмена без крымских татар, на самом деле лишь поощряет страну - агрессора, уверен он.
Напомним, ранее сообщалось, что в списках на обмен находятся 35 на 35 человек вместе с Олегом Сенцовым, но списки могут еще измениться к субботе.
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