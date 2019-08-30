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Моряков увезли из "Лефортово" - адвокат

Комментариев: 1
Часть военнопленных украинских моряков уже не находится в СИЗО.
Украинских моряков забирают из СИЗО, по данным одного из адвокатов
Украинских моряков забирают из СИЗО, по данным одного из адвокатов
EPA/UPG

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Арестованных украинских моряков вывезли из СИЗО “Лефортово“. Об этом рассказал адвокат Николая Карпюка Илья Новиков, сообщает МБХ медиа.

“Я не участвовал в жеребьевке на посещение Карпюка, поскольку, по моим данным, моего подзащитного уже увезли. И там такая ситуация общая по всем арестованным“, — сказал адвокат.

Новиков также защищает командира малого бронированного артиллерийского катера “Бердянск“ Романа Мокряка.

В изоляторе “Лефортово“ есть только 6 кабинетов для встреч с подзащитными, поэтому каждое утро проходит жеребьевка между адвокатами.

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Адвокат Василия Сороки Сергей Бадамшин не подтвердил информацию о том, что украинских моряков уже вывезли из СИЗО “Лефортово“.  “Подтвердить слова Новикова не могу. Официальной информации нет», — сказал он.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Данилюк выразил надежду на возвращение украинских пленных, но отказался комментировать сроки.

 

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Теги: моряки, военнопленные, пленные, заключенные, обмен, Лефортово
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Комментариев (1)
BabaYul    30.08.2019, 11:57
Оценка:  0
BabaYul
Может хватит уже над родственниками моряков издеваться?
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