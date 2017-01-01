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Денисова рассказала, где поселили Сенцова и Кольченко

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Государство обещает решить вопрос с жильем для освобожденных украинцев, которые жили в оккупированном Крыму.
Сенцов и Кольченко вернулись в Украину
Сенцов и Кольченко вернулись в Украину
 
Для освобожденных украинцев, которые жили в оккупированном Крыму, режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко организовали временное жилье, сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает BBC News Украина.
 
 
"Сейчас они в больнице, мы организовали временное жилье и для Олега, и для Кольченко. Относительно постоянного жилья - мы будем решать, президент уже поставил соответствующее задание, ведь, безусловно, им возвращаться туда нельзя, - сказала она. - Ведь у них есть семьи. Например, у Олега Сенцова есть мама, дети, которые тоже хотят быть со своим отцом. И мы вчера этот вопрос обсудили с Олегом, будем его решать".
 
Напомним, что 7 сентября в рамках обмена в Украину вернулись 35 удерживаемых россиянами украинцев - политзаключенных и военнопленных, в РФ передали 35 российских и украинских граждан.
 
 
 
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Теги: жилье, омбудсмен, Сенцов, Денисова, Кольченко
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Источник: korrespondent.net

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