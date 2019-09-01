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Зеленский и Путин общаются на равных - Ермак

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Помощник президента заверил, что общение двух президентов происходит вежливо.
Зеленский и Путин общаются без повышенных тонов
Зеленский и Путин общаются без повышенных тонов
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Президент Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин ведут переговоры "на равных". Об этом помощник президента Андрей Ермак рассказал в интервью УП.

Именно он возглавлял украинскую группу по обмену пленными. "Позиция нашего президента, отношение к нему, его умение вести переговоры, не предусматривает, чтобы кто-то с ним вел себя невежливо. Это был равный разговор двух президентов", - заверил Ермак.

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Помощник президента заверил  во время разговора никто не повышал тон, и диалог велся спокойно. "Я думаю, что если бы не было конструктивного диалога между президентами, не произошло бы освобождения", - отметил он.

Напомним, ранее Сенцов появился в Facebook и заявил, что это его единственный аккаунт.

 

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Теги: Зеленский, Путин, Украина, РФ, президент, обмен, пленные
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