Под Херсоном в частном дворе взорвалась граната

Взрыв произошел во дворе дома в Новой Каховке.

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В дворе частного дома в Новой Каховке в Херсонской области произошел взрыв, вероятно, сдетонировала граната.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в области.

“Сегодня утром в полицию Херсонской области позвонил житель города Новая Каховка. Мужчина рассказал, что около часа назад во дворе его домовладения что-то взорвалось. К счастью, никто из граждан не пострадал“, - указали в полиции.

Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили на поверхности небольшую воронку, оставшуюся после взрыва, и металлические обломки.

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“Специалисты-взрывотехники областного главка полиции предполагают, что злоумышленник использовал гранату РГД-5. Более точная информация будет после проведения исследования работниками экспертно-криминалистического центра“, - отметили в полиции.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины “Хулиганство“. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Сейчас следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства происшествия.

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