Осень балует теплом: какой будет погода 10 сентября

Пока синоптики не предупреждают о волне ливней.

В Украине 10 сентября будет сухо и довольно тепло. Начало осени дарит украинцам до +28 градусов по Цельсию. Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

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На западе Украины сегодня тепло и солнечно на протяжении дня. Воздух прогреется в пределах +22…+25 градусов по Цельсию.

На востоке страны ситуация практически аналогичная. Синоптики обещают много тепла и солнца. На термометре +24…+28 градусов по Цельсию.

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Южным регионам еще можно наслаждаться бархатным сезоном. На протяжении дня температура воздуха будет колебаться в пределах +24…+28 градусов по Цельсию.

На севере Украины тепло и без осадков. На улице +25…+27 градусов по Цельсию.

В Центральной Украине также осадков не прогнозируют. Будет облачно с прояснениями. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +28 градусов.

В столице тепло и солнечно. Воздух прогреется от +26 до +28 градусов по Цельсию.

Напомним, вчера синоптики прогнозировали теплый осенний день. По прогнозу синоптиков, осадки 9 сентября были вероятны только в одной области.

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