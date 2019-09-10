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Главарь боевиков Пушилин оконфузился на передовой

Комментариев: 13
Пушилина подняли на смех в сети.
Пушилин оконфузился в блиндаже
Пушилин оконфузился в блиндаже
УНИАН

Главарь так называемой “Донецкой народной республики” Денис Пушилин оконфузился во время своего “рабочего” визита на передовую. Видео опубликовал известный блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter.

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Пушилин попал в неловкую ситуацию, когда спустился в блиндаж. Неожиданно, потолки вражеского блиндажа оказались низкими. 

На видеозаписи можно увидеть, как главарь боевиков в шлеме с трудом помещается в блиндаже и бьется головой о перекрытия укрепления.

Чой-то у вас такие потолки низкие?, - подписал видео блогер.

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Комментаторы также отметили, что голова Пушилина с трудом влезла в защитный шлем. Другие отметили, что выражение лица главаря боевиков откровенно испуганное.

Напомним, Пушилин издал циничный указ по Иловайску. Главарь “Донецкой народной республики” Денис Пушилин издал указ, согласно которому Иловайску присвоено звание “города воинской славы”.

 

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Теги: Пушилин, конфуз, видео, блиндаж
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Комментариев (13)
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h_a_a_r_p    10.09.2019, 11:39
Оценка:  -2
h_a_a_r_p
ппц новость , хyйня какая то
WTF2wtf    10.09.2019, 12:20
Оценка:  +2
WTF2wtf
Сам этот Пушилин хyйня какая-то, на которую в Донецке только плюются.
Тухлый кидала-МММщик ...
Но Москва традиционно любит назначать именно такое контролируемое унылое говно, плевав на местных ... а цифры Москва всегда сама рисует, особенно для бесправных оккупированных территорий.
Хулиганка*    10.09.2019, 11:28
Оценка:  0
Хулиганка*
одна радость у кастрюль осталась - можно посмеяться над Пушилиным....ведь по факту после майдана жизнь откатилась в лихие 90-е и даже хуже, тогда оружие было только у бандитов, а теперь у всякого отребья которое называет себя активистом
WTF2wtf    10.09.2019, 12:23
Оценка:  +1
WTF2wtf
На оккупированном россией Донбассе 90-е просто детский сад какой-то, на фоне нынешнего говна ...
VSHIVANKA    10.09.2019, 11:24
Оценка:  -2
VSHIVANKA
КАКАЯ СМЕХОТУРА !!!!! )))
НЕСОМНЕННО ЭТО НАМНОГО СМЕШНЕЕ И КОМИЧНЕЙ , ЧЕМ КАКИЕ-ТО ДЫРЯВЫЕ НОСКИ И ПИДЖАК ЗАПРАВЛЕННЫЙ В ТРУСЫ !!!
СУГС !!!
Lyonya-Space    10.09.2019, 11:28
Оценка:  0
Lyonya-Space
У тебя дырявой, и юмор дырявый.
Сеемма    10.09.2019, 11:39
Оценка:  -2
Сеемма
Неужели целая статья о том, что каска Пушилину мала?
WTF2wtf    10.09.2019, 12:21
Оценка:  +1
WTF2wtf
Быдлобот ольгинский такой фанат фотошопа?
Только никакой фотошоп расейских быдляков не оправдывает российской оккупации и того, что россия сделала с оккупированным Донбассом ...
Сеемма    10.09.2019, 11:11
Оценка:  -3
Сеемма
Главарь “Донецкой народной республики” Денис Пушилин издал указ, согласно которому Иловайску присвоено звание “города воинской славы”. В чем позор?
Lyonya-Space    10.09.2019, 11:18
Оценка:  +1
Lyonya-Space
Убогим не понять.
Кстати, статья совсем не о том.
Кайдаш    10.09.2019, 11:00
Оценка:  +1
Кайдаш
Чепушилин, мля...
Кайдаш    10.09.2019, 11:01
Оценка:  -1
Кайдаш
Че Пушилин )))
WTF2wtf    10.09.2019, 12:22
Оценка:  +1
WTF2wtf
Да он и в Донецке для многих просто Петушилин или Чепушило ...
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