Главарь боевиков Пушилин оконфузился на передовой

Пушилина подняли на смех в сети.

Главарь так называемой “Донецкой народной республики” Денис Пушилин оконфузился во время своего “рабочего” визита на передовую. Видео опубликовал известный блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter.

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Пушилин попал в неловкую ситуацию, когда спустился в блиндаж. Неожиданно, потолки вражеского блиндажа оказались низкими.

На видеозаписи можно увидеть, как главарь боевиков в шлеме с трудом помещается в блиндаже и бьется головой о перекрытия укрепления.

Чой-то у вас такие потолки низкие?, - подписал видео блогер.

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Комментаторы также отметили, что голова Пушилина с трудом влезла в защитный шлем. Другие отметили, что выражение лица главаря боевиков откровенно испуганное.

Напомним, Пушилин издал циничный указ по Иловайску. Главарь “Донецкой народной республики” Денис Пушилин издал указ, согласно которому Иловайску присвоено звание “города воинской славы”.

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