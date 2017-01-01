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Рада досрочно прекратила полномочия нардепа от Слуги народа

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Анна Коваленко подала руководству парламента личное заявление о сложении депутатских полномочий.
Анна Коваленко будет работать в Офисе президента
Анна Коваленко будет работать в Офисе президента
Анна Коваленко / Facebook

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата от фракции Слуга народа Анны Коваленко. Об этом сообщил спикер Дмитрий Разумков входе утреннего заседания во вторник, 1 сентября.

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Соответствующий проект постановления №2091 поддержали 369 парламентариев.

"Прекратить досрочно полномочия народного депутата Украины Коваленко Анны Николаевны, избранной в общегосударственном многомандатном избирательном округе, политическая партия Слуга народа, в связи с личным заявлением о сложении депутатских полномочий", - говорится в постановлении.

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Отметим, что 4 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Анны Коваленко на должность заместителя руководителя Офиса президента.

Напомним, Верховная Рада приняла закон об импичменте президента. 245 нардепов проголосовали за принятие законопроекта в целом.

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Теги: Рада, Верховная Рада, парламент, народный депутат, Коваленко, нардеп, Дмитрий Разумков, Офис президента
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