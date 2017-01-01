У счетной комиссии ВР появились глава, его зам и секретарь

Спикер объявил о том, кто будет руководить счетной комиссией Верховной Рады.

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Первый замглавы фракции “Слуга народа“ Александр Корниенко стал председателем счетной комиссии Рады IX созыва. Об этом во время заседания ВР сообщил спикер Дмитрий Разумков, передает Укринформ.

Член фракции ОПЗЖ Юрий Павленко стал заместителем, секретарем - депутат от “Голоса“ Александра Устинова.

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Как пояснил Разумков, во вторник 3 сентября состоялось организационное заседание счетной комиссии. 29 августа народные депутаты избрали Счетную комиссию в составе 13 членов.

В нее вошли Роман Грищук, Алексей Жмеренецкий, Александр Корниенко, Юрий Корявченков, Елена Криворучкина, Артем Культенко, Ольга Савченко, Елизавета Ясько (“Слуга народа“), Юрий Павленко, Александр Пузанов (ОПЗЖ), Валерий Дубиль ("Батькивщина"), Максим Саврсов ("Европейская солидарность), Александра Устинова ("Голоса").

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В соответствии со статьей 17 закона о регламенте Счетная комиссия избирается для организации голосований парламента и определения их результатов. Напомним, 29 августа в Раде была создана монокоалиция фракции “Слуга народа“.

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