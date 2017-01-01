Рада сегодня снова работает сверхурочно

Почти 300 нардепов поддержали предложение остаться в зале и после 18-00.

Депутаты будут работать, пока не рассмотрят все вопросы УНИАН

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Верховная Рада будет 10 сентября работать, пока не рассмотрит все вопросы повестки дня. За такое решение проголосовали 299 депутатов.

Аргументом для более долгого рабочего дня спикер Дмитрий Разумков назвал долгий перерыв во вторник. На данный момент парламент рассмотрел уже пять пунктов повестки дня, осталось еще девять законопроектов в первом чтении.

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В числе законов, которые планирует рассмотреть Рада - реформа прокуратуры и изменения в сфере использования ядерной энергии.

Ранее парламент в первом чтении разрешил проводить обыски у депутатов и отменил "поправки Лозового".

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