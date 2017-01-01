Рада ограничила нагрузку ВАКС только делами топ-коррупционеров

Законопроект пока принят в первом чтении и призван разгрузить Антикоррупционный суд.

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Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №1025 о полномочиях Антикоррупционного суда. "За" то, что этот суд будет рассматривать только дела топ-коррупционеров от НАБУ и САП, проголосовали 294 нардепа.

Согласно пояснительно записке, призван обеспечить своевременное судебное рассмотрение уголовных производств по коррупционным преступлениям в разумные сроки.

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Он также, по задумке авторов, позволит обеспечить эффективное судебное разбирательство и устранит риски чрезмерной нагрузки на судей Высшего антикоррупционного суда.

Ранее парламент в первом чтении утвердил изменения в УПК, отменив "поправки Лозового".

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