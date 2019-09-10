Тимошенко пришла в парламент с новой прической
Лидер политической партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко пришла на работу в Верховную Раду с новой прической.
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Очередную смену имиджа политика со стажем зафиксировал парламентский фотограф Ян Доброносов. Он опубликовал снимок на своей странице в Facebook.
Юлия Владимировна пришла в Верховную Раду сегодня с распущенными волосами и с пробором набок.
Юлия Владимировна каждый раз меняет прическу, - подписал снимок фотограф.
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Между тем, пользователи сети не так заметили смену имиджа Тимошенко, как ее злой, по мнению комментаторов, взгляд.
А злость в глазах - неизменная,
Посмотри в ее взгляд),
Какая она - недобрая,
пишут комментаторы под фотографией.
Напомним, Юлия Тимошенко снова сменила имидж. Народный депутат и глава партии Батькивщына Юлия Тимошенко удивила украинцев очередной сменой имиджа. Торжественное заседание Тимошенко провела в новом образе.
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А так да, получше чем ПотРошенко будет!