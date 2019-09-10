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Тимошенко пришла в парламент с новой прической

Комментариев: 7
Политик снова удивила изменением внешности.
Тимошенко сменила прическу
Тимошенко сменила прическу
facebook.com/yan.dobronosov

Лидер политической партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко пришла на работу в Верховную Раду с новой прической.

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Очередную смену имиджа политика со стажем зафиксировал парламентский фотограф Ян Доброносов. Он опубликовал снимок на своей странице в Facebook.

Юлия Владимировна пришла в Верховную Раду сегодня с распущенными волосами и с пробором набок.

Юлия Владимировна каждый раз меняет прическу, - подписал снимок фотограф.

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Между тем, пользователи сети не так заметили смену имиджа Тимошенко, как ее злой, по мнению комментаторов, взгляд.

А злость в глазах - неизменная,

Посмотри в ее взгляд),

Какая она - недобрая,

пишут комментаторы под фотографией.

Напомним, Юлия Тимошенко снова сменила имидж. Народный депутат и глава партии Батькивщына Юлия Тимошенко удивила украинцев очередной сменой имиджа. Торжественное заседание Тимошенко провела в новом образе.

 

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Теги: Тимошенко, имидж, прическа, политик
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Комментариев (7)
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Estranged    10.09.2019, 16:16
Оценка:  +5
Estranged
Вечная неудачница. Воровка и лгунья.
GreenPeace!    10.09.2019, 16:01
Оценка:  -4
GreenPeace!
Тимошенко, норм женщина.Умная, если бы не ее махинации с газом и Лазаренко, была бы Президентом.
ПАТРИОТ    10.09.2019, 16:09
Оценка:  -1
ПАТРИОТ
Да и про её мутки сначала с сахаром, который она скупила вместе с ПотРошенко, а потом продавала своим согражданами в 3 раза, вы забываете. И медицинские маски во время птичьего гриппа и терафлю...
А так да, получше чем ПотРошенко будет!
ПАТРИОТ    10.09.2019, 15:57
Оценка:  -2
ПАТРИОТ
Ну да, уже как-бы не красавица! Но не забывайте про возраст! Всё равно, Тимоха покрасивее унылой рожи супрун, ведьмы фарион или черноротой ницой!
Meritus    10.09.2019, 15:55
Оценка:  -5
Meritus
Якщо хтось із "каментаторов" не знає, що Тимошенко жінка і поводиться, як люба інша жінка, то їм до пуйла і дитячих "животиков"
VinsBad    10.09.2019, 15:41
Оценка:  +2
VinsBad
ох и е б@льник(((
Meritus    10.09.2019, 15:52
Оценка:  -3
Meritus
Не переживай. Ти ж не вине, що таким народився.
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