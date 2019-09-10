Тимошенко пришла в парламент с новой прической

Политик снова удивила изменением внешности.

Лидер политической партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко пришла на работу в Верховную Раду с новой прической.

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Очередную смену имиджа политика со стажем зафиксировал парламентский фотограф Ян Доброносов. Он опубликовал снимок на своей странице в Facebook.

Юлия Владимировна пришла в Верховную Раду сегодня с распущенными волосами и с пробором набок.

Юлия Владимировна каждый раз меняет прическу, - подписал снимок фотограф.

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Между тем, пользователи сети не так заметили смену имиджа Тимошенко, как ее злой, по мнению комментаторов, взгляд.

А злость в глазах - неизменная, Посмотри в ее взгляд), Какая она - недобрая, пишут комментаторы под фотографией.

Напомним, Юлия Тимошенко снова сменила имидж. Народный депутат и глава партии Батькивщына Юлия Тимошенко удивила украинцев очередной сменой имиджа. Торжественное заседание Тимошенко провела в новом образе.

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