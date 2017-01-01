Летнее солнце осенью: чего ждать от погоды 11 сентября

По всей территории Украины сегодня ожидается теплое солнце.

Синоптики обнародовали совершенно не осенний прогноз погоды для Украины 11 сентября. По всей территории страны сегодня ожидается жаркое солнце и благоприятная погода. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе Украины сегодня будет много солнца и тепла. Воздух прогреется в пределах +24…+28 градусов по Цельсию.

На востоке страны ситуация практически идентичная. На улице +25…+28 градусов. Синоптики прогнозируют много солнца.

Южным регионам сегодня обещают столько солнца, что вполне можно открывать еще один туристический сезон. На термометре +26…+29 градусов по Цельсию.

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На севере страны солнечно и тепло. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +28 градусов по Цельсию.

В Центральной Украине без осадков, тепло и очень солнечно. Синоптики обещают +26 до +29 градусов.

В столице 11 сентября будет солнечно и по-летнему жарко. Воздух прогреется в пределах +26…+28 градусов по Цельсию.

Напомним, на военном полигоне под Харьковом горит торф. На действующем армейском полигоне складов боеприпасов нет, но учения прекратили.

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