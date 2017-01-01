Рябошапка назначил Чумака на место Матиоса
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Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака заместителем Генерального прокурора - главным военным прокурором. Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.
Ранее, 10 сентября 2019 года, президент Владимир Зеленский подписал согласование кандидатуры Виктора Чумака для назначения на указанную должность.
Чумак в 1995 году окончил Киевский университет им. Тараса Шевченко по специальности "Правоведение".
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До 1999 года работал в Национальной академии Государственной пограничной службы. В 2000 году - возглавил управление правового обеспечения Государственного комитета по делам охраны государственной границы Украины.
В 2004-2009 годах работал экспертом, директором программ политического анализа и безопасности, директором Международного центра перспективных исследований.
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Чумак был народным депутатом Украины 7-го и 8-го созывов. С 2012 года возглавлял комитет Верховной Рады по вопросам противодействия предотвращения коррупции, а с 2014 года - был замглавы Комитета по вопросам предупреждения и против коррупции.
Напомним, ранее СМИ выяснили, кто возглавит пока не ликвидированную военную прокуратуру.
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