Рябошапка анонсировал ликвидацию военной прокуратуры

Все сотрудники пройдут переаттестацию и часть остается работать с военными преступлениями в ГПУ.

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Подразделение прокуратуры, которое занималось бы преступлениями против порядка несения военной службы, необходимо. Об этом генеральный прокурор Руслан Рябошапка рассказал в интервью РБК-Украина.

Деятельность такого подразделения будет связана с обеспечением работы в районе ООС. Также может быть создан департамент, который занимался бы военными преступлениями и преступлениями против человечности, отметил Рябошапка.

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Такой департамент собирал бы и документировал все материалы, связанные с событиями на востоке и с оккупацией Крыма, а также взаимодействовал бы с органами юстиции других стран.

Рада уже на этой неделе ликвидирует саму военную прокуратуру, добавил при этом Рябошапка. После этого будет определен порядок передачи производств.

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Часть людей в военной прокуратуре должна оставить свои должности, пройдет переаттестация. При этом Рябошапка надеется, что большинство будут соответствовать критериям профессионализма и доброчестности и продолжат работать с военными преступлениями.

Ранее сообщалось, что в ОРДЛО поддержали Рябошапку за отставку Матиоса.

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