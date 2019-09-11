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Освобожденный из плена Роман Сущенко дает пресс-конференцию: Онлайн-трансляция

Комментариев: 1
Перед пресс-конференцией журналист снимет со здания информагентства "Укринформ" плакат с надписью #СВОБОДУСУЩЕНКО.
Собственный корреспондент Укринформа Роман Сущенко 7 сентября вернулся в Украину
Собственный корреспондент Укринформа Роман Сущенко 7 сентября вернулся в Украину
Скриншот видео

В Киеве в среду, 11 сентября, состоится первая пресс-конференция освобожденного из российского плена журналиста Роман Сущенко.

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Запланировано, что общение с коллегами по СМИ Сущенко начнет в 12:30. Кроме Сущенко на пресс-конференции также будет присутствовать его адвокат – Марк Фейгин.

Перед пресс-конференцией журналист снимет со здания информагентства “Укринформ“, сотрудником которого он является, плакат с надписью #СВОБОДУСУЩЕНКО, провисевший на фасаде почти три года.

Как сообщалось, 7 сентября в аэропорту Борисполь приземлился самолет с 35 украинскими гражданами, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Владимир Балух, Станислав Клых и 24 моряка, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

В РФ также отправились 35 человек. По данным СМИ, 11 из них были помилованы, 19 отменена мера пресечения, двое уже находились на свободе, а один был передан российской стороне ранее.

Событие позитивно отметили мировые лидеры и НАТО. 

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Теги: российский плен, освобождение, Роман Сущенко
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Комментариев (2)
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МаюРацию    11.09.2019, 12:41
Оценка:  0
МаюРацию
Ждём репортажи этого "журналиста" из "избушки"
ЗаУкраину    11.09.2019, 12:37
Оценка:  +1
ЗаУкраину
Ну, если там будет и рак фейкин, то ни слушать ни смтреть нечего.
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