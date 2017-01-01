В Херсоне во дворе дома нашли почти 2 кг ртути

Сотрудники коммунальной аварийно-спасательной службы провели демеркуризацию.

Во дворе дома в Херсоне жители нашли около 2 кг ртути.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию департамента вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской облгосадминистрации.

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"10 сентября в 08:36 в Корабельном районе Херсона, на улице Стритенская, 111, во дворе частного дома жителями обнаружены две колбы с веществом, похожим на ртуть", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Херсонского отдела полиции ГУ НП в Херсонский области, Аварийно-спасательный отряд специального назначения ГУ ГСЧС, дежурная смена Херсонской областной коммунальной аварийно-спасательной службы.

"Обнаружено и изъято около 2 кг ртути", - проинформировали в департаменте.

Дежурная смена Херсонской областной коммунальной аварийно-спасательной службы (ХОКАСС) провела демеркуризацию.

Как сообщалось 1 августа, у харьковчанина в гараже изъяли 12 килограммов ртути.

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