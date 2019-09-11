Сущенко поблагодарил за возвращение Зеленского, Порошенко и Макрона

Бывший узник Кремля также благодарен адвокатам, дипломатам и неравнодушным активистам.

Освобожденный узник Кремля Роман Сущенко поблагодарил за возвращение в Украину из российского плена президента Украины Владимира Зеленского, пятого президента Украины Петра Порошенко и президента Франции Эммануэля Макрона.

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Об этом он сказал на своей сегодняшней пресс-конференции, передает УНИАН.

Я хотел поблагодарить двух президентов, благодаря которым мы сейчас с вами общаемся и еще 34 братья по несчастью вернулись домой - это Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко, - заявил Сущенко.

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Он также рассказал, что вчера у него состоялась встреча с Петром Порошенко и он надеется на общение с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшее время.

Также хотел бы поблагодарить президента Франции Эммануэля Макрона, который принимал непосредственное участие в этом сложном процессе, а также нашим дипломатам - начиная от главы МИД и заканчивая консулами, которые работали на вражеской территории, - добавил журналист.

Напомним, Сущенко на 20 лет запретили въезд в Россию. Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве. В Украину он вернулся только 7 сентября 2019 года.

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