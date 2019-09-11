Одна и та же фирма годами обновляла технику в Раде

Именно эта компания подготовила проектную документацию по обновлению системы "Рада".

Обновляет оборудование в ВР последние годы одна и та же компания УНИАН

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Последний раз установленную в парламенте систему электронного голосования модернизировали в 2008 году, а для установления новой на сегодняшний день выполнены только работы по разработке проектной документации. Об этом со ссылкой на Информупрвление Аппарата ВР пишет УНН.

“Автором и разработчиком программно-технического комплекса - системы “Рада-3“ - является Институт проблем математических машин и систем НАН Украины“, - говорят в управлении.

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По состоянию на сегодня ООО “АМРИТА - комплексные решения“ выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на систему электронного голосования и подсчета голосов нового поколения. Однако не указано, когда именно были выполнены эти работы.

В то же время в системе проведения открытых торгов Prozorro есть информация о проведении аукциона на разработку проектно-сметной документации объекта строительства “Техническое переоснащение зала заседаний Верховной Рады". Победила в аукционе упомянутая фирма, сумма оплаты - 6,9 млн грн.

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Кроме того, в 2018 году это же ООО стало победителем тендера на разработку проектно-сметной документации на объект строительства “Ремонт с заменой системы электронного голосования и интегрированных с ней подсистем, с использованием ID-карты народного депутата". Стоимость работ составила 5,67 млн грн.

Информация о выполнении работ для ВР упомянутым “АМРИТА“ впервые появилась еще в 2016 году. Тогда Управление делами ВР по результатам тендера заказало у “АМРИТА“ модернизацию конференц-системы многофункционального конференц-зала по ул. Грушевского, 5 за 11,93 млн грн.

В настоящее время руководит предприятием, по официальной информации, Алексей Петренко, а учредителем является Сергей Краковецкий.

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Последний в свое время был среди основателей ликвидированной в настоящее время “Амрита-Ком“ вместе с Анжеликой Рубежовой - экс-помощником экс-нардепа Олега Шаблатовича (ПР).

Напомним, ранее бывшего спикера ВР Андрея Парубия допросили о сенсорной кнопке в Верховной Раде.

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