На Донеччине накрыли нарколабораторию

Правоохранители поймали "на горячем" банду, промышлявшую изготовлением и продажей метамфетамина.

Лабораторию по изготовлению метамфетамина ликвидировали в Донецкой области правоохранители из состава Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

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По предоставленной информации, ликвидация нарколаборатории стала результатом длительной работы сразу нескольких ведомств. В течение июля-сентября текущего года на основе оперативной информации была задокументирована систематическая незаконная деятельность группы лиц по изготовлению и сбыту психотропного вещества метамфетамин и других сильнодействующих наркотиков.

В указанный период гражданин Украины 1981 года, проживающий в городе Доброполье, на дому создал самодельную химическую лабораторию, где он изготавливал психотропные вещества. Незаконную продукцию мужчина передавал знакомому работнику ДСНС, который занимался распространением наркотиков.

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Во вторник, 10 сентября, во время очередной попытки сбыта незаконно изготовленных психотропных веществ мужчина был задержан. При обыске в его автомобиле и карманах правоохранители обнаружили деньги, вырученные от продажи наркотиков, вещество растительного происхождения (предположительно каннабис), устройство для употребления наркотических средств, а также бумажный сверток с порошкообразным веществом белого цвета.

В ходе последовавшего обыска по месту жительства организатора криминальной схемы кинологи обнаружили и изъяли 13 фасованных порций метамфетамина, 3 “закладки“ метамфетамина, оборудование для изготовления наркотиков, 6 коробок с наркотическим веществом растительного происхождения, кусты марихуаны, денежные средства в сумме 45 тыс. гривен и 55 пластин таблеток, содержащих психотропные вещества.

Напомним, под Киевом накрыли масштабную нарколабораторию. Организаторы наркобизнеса оборудовали помещение самой современной техникой, с помощью которого изготавливалась марихуана высокого качества.

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