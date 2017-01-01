Верховная Рада переименовала 4 населенных пункта

Новые названия получили села Одесской, Харьковской и Ивано-Франковской областей.

Верховная Рада Украины проголосовала за принятие четырех постановлений о переименовании сел в Одесской, Харьковской и Ивано-Франковской областях. Соответствующие изменения отражены в “карточках“ проектов постановлений на официальном портале парламента.

Читай также: Именем главаря “ДНР“ Захарченко назовут центральную площадь Донецка

Как следует из доступной информации, село Ивановка Любашевского района Одесской области (постановление № 2093) народные депутаты переименовали в Яновку. Село Рябухино Нововодолажского района Харьковской области (постановление № 2094) переименовано в Гуляй Поле. Село Мелиховка Нововодолажского района Харьковской области (постановление № 2095) переименовано в Николаевку. Название села Текучее Косовского района Ивано-Франковской области (постановление № 2096) изменено на Текучая.

Причины переименования разные: в связи с объединением сел, в связи с декоммунизацией, в связи с возвращением исторически точного названия.

Напомним, Кернес проиграл суд о переименовании проспекта в честь Жукова. Одна из главных улиц Харькова опять будет носить имя диссидента Петра Григоренко.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.