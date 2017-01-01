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За “зеленых человечков”: Геращенко вызывают “на ковер” за оскорбление коллег

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Арахамия пожаловался на выступление Геращенко, поэтому ее вызвали на заседание комитета по депутатской этике.
Геращенко вызывают "на ковер"
Геращенко вызывают "на ковер"
facebook.com/iryna.gerashchenko

Народного депутата от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирину Геращенко вызывают на заседание комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады. Об этом сообщила сама Геращенко на своей странице в Facebook.

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Геращенко прикрепила к посту фото документа. В нем сказано, что глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия пожаловался на высказывание Геращенко с трибуны парламента.

Вероятно, что имеется в виду недавнее выступление Геращенко, в котором она назвала членов пропрезидентской фракции “зелеными человечками”.

Пять лет назад "зеленые человечки" захватили Крым. Сейчас "зеленые человечки" захватывают украинский парламент. И полностью перечеркивают его, - сказала тогда Геращенко.

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Между тем, Геращенко не согласна с тем, что ей фактически объявили выговор. Она отметила, что не называла никого “чертями” и лично никого не оскорбляла. 

Что я здесь могу сказать. У нас пока есть свобода слова и свобода выражения. А на месте регламентного и вождей слуг, я бы занялась своими собственными кнопкодавами. Которые в первые два дня работы, после криков - воплям о новых лицах и новую работу, накнопкодавили больше за весь предыдущий парламент. Придется завтра написать заявление. Тем более, что это реальное нарушение Конституции и регламента, а не детские обиды слуг, - написала Геращенко.

Напомним, Геращенко назвала депутатов президентской фракции "югендом" и "зелеными человечками". Скандал разгорелся во время обсуждения законопроекта о регламенте Верховной Рады.

 

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Теги: Геращенко, Арахамия, Слуга народа, оскорбление
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