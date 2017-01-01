За “зеленых человечков”: Геращенко вызывают “на ковер” за оскорбление коллег

Арахамия пожаловался на выступление Геращенко, поэтому ее вызвали на заседание комитета по депутатской этике.

Народного депутата от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирину Геращенко вызывают на заседание комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады. Об этом сообщила сама Геращенко на своей странице в Facebook.

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Геращенко прикрепила к посту фото документа. В нем сказано, что глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия пожаловался на высказывание Геращенко с трибуны парламента.

Вероятно, что имеется в виду недавнее выступление Геращенко, в котором она назвала членов пропрезидентской фракции “зелеными человечками”.

Пять лет назад "зеленые человечки" захватили Крым. Сейчас "зеленые человечки" захватывают украинский парламент. И полностью перечеркивают его, - сказала тогда Геращенко.

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Между тем, Геращенко не согласна с тем, что ей фактически объявили выговор. Она отметила, что не называла никого “чертями” и лично никого не оскорбляла.

Что я здесь могу сказать. У нас пока есть свобода слова и свобода выражения. А на месте регламентного и вождей слуг, я бы занялась своими собственными кнопкодавами. Которые в первые два дня работы, после криков - воплям о новых лицах и новую работу, накнопкодавили больше за весь предыдущий парламент. Придется завтра написать заявление. Тем более, что это реальное нарушение Конституции и регламента, а не детские обиды слуг, - написала Геращенко.

Напомним, Геращенко назвала депутатов президентской фракции "югендом" и "зелеными человечками". Скандал разгорелся во время обсуждения законопроекта о регламенте Верховной Рады.

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