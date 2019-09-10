Геращенко назвала депутатов президентской фракции "югендом" и "зелеными человечками"

Скандал разгорелся во время обсуждения законопроекта о регламенте Верховной Рады.

Народный депутат от фракции “Европейская солидарность“ Ирина Геращенко назвала своих коллег от “Слуги народа“ “зелеными человечками“. Такое заявление он сделала с трибуны Верховной Рады, комментируя проект закона об изменении регламента, которым предлагается ограничить индивидуальную инициативу народных депутатов регистрировать проект постановления об отмене принятого парламентом решения.

Пять лет назад “зеленые человечки“ захватили Крым. Сейчас “зеленые человечки“ захватывают украинский парламент. И полностью его перечеркивают, - сказала она. Читай также: Геращенко обвинила правящее большинство в краже ряда законов

Заявление Геращенко вызвало бурную реакцию зала. Микрофон на трибуне отключили, после чего председатель парламента Дмитрий Разумков резко ответил на ее слова:

Я думаю, не стоит сравнивать народных депутатов Украины с тем, что мы наблюдали в 2014 году. Это недопустимо в парламенте нашего государства, - возмутился спикер.

После этого трибуну окружили представители фракции “Европейская солидарность“ и обвинили Разумкова в “преследовании“ Геращенко, требуя предоставить ей слово. Как только микрофон на трибуне был включен, Геращенко заявила:

Мы видим в этом сессионном зале, как Верховная Рада независимой Украины превращается в парламент АРК Крым. Сейчас весь мир видит, как оппозицию сначала отсадили на “галерку“, затем ее захлопывают и перекрикивают и дальше, даже не приняв еще закон с циничным названием “о противодействии злоупотреблению правами народных депутатов по законодательной инициативе“, его уже выполняют, - добавила Геращенко. Читай также: Савченко сидела в Раде с грязными ногами на столе

Ее речь сопровождалась возмущенными криками провластных депутатов, которые перебивали ее выкриками “Ганьба!“. Тогда оппозиционерка обратилась к Разумкову со следующим требованием:

Я прошу председателя парламента успокоить свой югенд. И не давать права перекрикивать оппозицию.

Напомним, Верховная Рада приняла закон об импичменте президента. 245 нардепов проголосовали за принятие законопроекта в целом.

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