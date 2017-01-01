Во фракции "Слуга народа" нет никакого раскола - Дубинский

Нардеп заверил, что "слуги народа" обо всем договорились.

В "Слуге народа" заверили, что у них нет раскола пресс-служба ВР

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Народный депутат от фракции “Слуга народа“ Александр Дубинский заверил, что никакого раскола в политической силе нет, передает Depo.ua.

“Нет никакого раскола. Мы решили этот вопрос и у нас все прекрасно“, - отметил Дубинский.

Ранее в СМИ появилась информация, что “слуги народа“ жалуются на Офис президента и руководство партии. Кроме того, “Слуга народа“ не смогла согласовать законопроект о роспуске ЦИК,

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