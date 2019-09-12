Украина и Финляндия договорились хранить секреты друг друга

Это поможет обеим странам эффективно сотрудничать в сфере противодействия угрозам со стороны РФ.

Украина и Финляндия подписали соглашение о взаимной охране информации с ограниченным доступом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Киеве, пишет “Европейская правда“.

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По словам главы украинского государства, договоренность о взаимном сохранении секретов создает новые возможности для сотрудничества правоохранительных органов, в том числе в контексте противодействия гибридным угрозам со стороны Российской Федерации. Также президенты договорились налаживать сотрудничество между оборонными ведомствами двух государств.

Кроме того, Киев и Хельсинки подписали соглашения о сотрудничестве между Государственной архивной службой Украины и Национальным архивом Финляндии.

Напомним, в Киев с официальным визитом прибыл президент Финляндии Саули Ниинистё. Официальная церемония встречи прошла в Мариинском дворце.

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