Сутки в ООС: 23 обстрела, один погибший

Сепаратисты 23 раза обстреливали позиции украинских военных из оружия, запрещенного Минскими соглашениями.

За сутки 12 сентября в зоне ООС погиб один украинский военный facebook.com/pressjfo.news

За сутки 12 сентября сепаратисты 23 раза нарушили режим прекращения огня: они обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров оружия (120 мм и 82 мм), из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в пятницу, 13 сентября.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил 15 обстрелов позиций Объединенных сил: трижды неподалеку Пищевика - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; пять раз вблизи Водяного - из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия; дважды неподалеку Новогнатовки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Верхнеторецкого - из стрелкового оружия; неподалеку Авдеевки - из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Гнутово - из стрелкового оружия; неподалеку Лебединского - из стрелкового оружия; вблизи Широкино - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил: в районе Зайцева - из миномета калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Новгородского - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды неподалеку Травневого - из минометов калибра 82 мм; вблизи Луганского - из миномета калибра 120 мм; неподалеку Майорска - из миномета калибра 82 мм.

За минувшие сутки во время выполнения боевого задания один военнослужащий Нацгвардии из состава Объединенных сил погиб.

Напомним, что за предыдущие сутки, 11 сентября, сепаратисты 18 раз обстреливали позиции украинских военных: двое погибли и один был ранен.

Позже стало известно, что в Днепр на вертолете доставили тяжело раненого украинского солдата - он находился без сознания, на аппарате искусственной вентиляции легких.